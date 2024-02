Gamarra niega contacto del PP con la trama Koldo y ve "indecente" que el PSOE pida explicaciones por "algo que no pasó"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha negado contactos de su partido con Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos que está investigado en una trama de supuesto cobro de comisiones en contratos de pandemia, y ha calificado de "indecente" que el PSOE pida explicaciones por "algo que no pasó". Tras insistir en que el encuentro con el portavoz del PP, Miguel Tellado, es "falso", ha indicado que está en el sumario porque entonces los implicados sabían entonces que "estaban siendo investigados". Según figura en un auto judicial del 7 de febrero, Koldo García dijo a un investigado de la trama que "había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". Según precisa, el presunto 'cerebro' de la trama, el empresario Juan Carlos "Cueto, contactó el 2 de diciembre de 2023 al exasesor de Ábalos y éste le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". El propio Tellado ha negado haberse reunido con Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos que está investigado en una trama de supuesto cobro de comisiones en contratos de pandemia, y ha asegurado que su única relación con esa red es compartir los escaños del hemiciclo. "LES PUEDO GARANTIZAR QUE GEMELOS NO TENEMOS" En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha afirmado que le parece "indecente" que hoy "todo el PSOE" se esté dedicando a "pedir explicaciones sobre algo que no pasó, que no ocurrió y que es absolutamente falso". Según ha añadido, aparece en el sumario después de que "quienes están imputados fueran perfectamente conscientes de que estaban siendo investigados. Gamarra ha señalado que se habla de ese supuesto contacto el 10 de enero a las 10 de la mañana cuando a esa hora se estaba celebrado "un pleno en el Senado" y "el señor Tellado estaba ahí y el resto de la dirección del Partido Popular". "Y les puedo garantizar que gemelos no tenemos y nos vieron con sus propios ojos. Y como nos vieron con sus propios ojos yo les invito a que dejen de intentar poner el ventilador porque no encontrarán nada. Son ellos los que tienen la corrupción debajo de sus escaños", ha enfatizado. Al ser preguntada de nuevo por esos presuntos contactos de Tellado y dirigentes del PP con la trama Kolmo y a qué achaca a que aparezcan en el sumario, Gamarra ha señalado que "ellos sabrán qué es lo que buscaban" y ha recalcado que lo que está cada día "más claro" es que Pedro Sánchez "lo sabía y lo tapó" y que el Gobierno "estaba al corriente de lo que estaba pasando". "Lo que también sabemos por las propias publicaciones y conclusiones de la investigación, es que eran perfectamente conscientes de que estaban siendo investigados", ha dicho, para señalar que de ahí surge "la pregunta de cómo podían estar al corriente de que estaban siendo investigados". La secretaria general del PP ha señalado que las informaciones de este caso evidencian que "la relación con esa trama era más personal, más directa y más íntima, y más cercana a Pedro Sánchez". "Cada vez hay más datos que le apuntan y le señalan. Y esto lo que exige son explicaciones", ha solicitado. EN GÉNOVA DICEN QUE DOCUMENTOS GRÁFICOS DESMIENTEN ESOS CONTACTOS Sobre la fecha del 10 de enero relativa a ese presunto contacto de Tellado con la trama Koldo, fuentes del PP han insistido en que hay documentos gráficos que acreditan que el portavoz de PP estaba en el Pleno del Senado ese día. De la misma manera, y sobre la otra fecha que figura en el sumario, el 3 de diciembre, sobre otra posible reunión, las mismas fuentes niegan que se produjera y recuerdan que ese día los cargos del PP, incluido Tellado, estaban en la concentración del partido contra la amnistía en el Templo de Debod.