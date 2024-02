Feijóo exige a Sánchez respuestas "concretas" y aclarar qué responsabilidad política y personal tiene en 'caso Koldo'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar la cara y no "esconderse" ante las informaciones que se están produciendo en relación con el 'caso Koldo' relativo a la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. A su entender, se requieren "respuestas concretas, valientes y asumir las responsabilidades". "Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política, y en su caso qué responsabilidad personal, tiene en la trama que estamos conociendo. Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando, que dé todas las explicaciones", ha declarado Feijóo en una comparecencia en el Senado. Así se ha pronunciado tras la información publicada este jueves por El Confidencial que revela que el comisionista del Ministerio de Transportes, Victor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ofrecieron a Begoña Gómez dos oportunidades de negocio que coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera dirigida entonces por José Luis Ábalos para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional en el 'caso Koldo'. El jefe de la oposición ha asegurado que los españoles "merecen conocer la verdad" y ha indicado que han aparecido también informaciones sobre "vinculadas" a la expresidenta de Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol, que "no fueron ni aclaradas ni afrontadas convenientemente". "Y las novedades de hoy, que relacionan al ex ministro de Fomento, tampoco", ha añadido. Feijóo ha emplazado al Gobierno de Sánchez a aclarar "cuántas personas, cuántos altos cargos, cuántos ministros están implicados" en este caso y "desde cuándo el presidente del Gobierno sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido". "¿Y por qué el presidente del Gobierno durante años ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta de comisiones en la compra de monedas?", ha preguntado. (((HABRÁ AMPLIACIÓN))