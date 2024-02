Eurodiputados del PP, Vox y CS confían en que la Unión Europea frene la ley de amnistía

Eurodiputados del Partido Popular, Ciudadanos y Vox confían en que la Unión Europea paralice la ley de amnistía pactada entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes, recalcando que, de no ser por las instituciones comunitarias "y su poder de frenar las leyes", esta norma "ya estaría aprobada" en España. Así se han manifestado este jueves en la mesa redonda 'Diálogos en la Universidad: España y la Unión Europea retos y desafíos' organizada por la Universidad de Villanueva, en la que ha participado conjuntamente con los eurodiputados de PP, Ciudadanos y Vox, Javier Zarzalejos, Maite Pagazaurtundúa y Hermann Tertsch respectivamente. El eurodiputado del Partido Popular ha afirmado que la imagen de España en la Unión Europea "se ha hundido" y que la situación que viven los eurodiputados españoles en la institución es "muy desagradable y lamentable", a consecuencia de la ley de amnistía y los pactos del Gobierno con los partidos independentistas catalanes. Zarzalejos ha asegurado que "sin la Unión Europea, la amnistía ya estaría aprobada". Zarzalejos ha aclamado que "gracias a que España tiene autonomía y a personajes como Ayuso y Juanma, Sánchez no gobierna como presidente de una república". "¿Qué sería de este país sin la Unión Europea (UE)?", ha preguntado el eurodiputado. Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos, preguntada sobre cómo puede la Unión Europea para la ley de amnistía si esta termina finalmente por ser aprobada, ha afirmado que está "segura de que la parará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)" y ha asegurado que ellos "están trabajando muy duro para que la ley no salga adelante". En este sentido, Hermann Tertsch ha contestado que espera que "la paren los españoles antes de que llegue al TJUE porque si no van a pasar cosas muy graves por la desestabilidad que hay". PREGUNTAS DE LOS ALUMNOS Y ASISTENTES En el diálogo, los alumnos de la Universidad de Villanueva han dirigido sus preguntas y preocupaciones a los eurodiputados españoles. Preguntado sobre las protestas de los agricultores que se han producido en las últimas semanas, Javier Zarzalejos ha pedido que "hay que reducir las cargas sobre los agricultores y PYMES que son desproporcionadas". Además, ha asegurado que se debe "escuchar a los agricultores y volver a la casilla de salida en muchas políticas y reformas que se han hecho". "Es un baño de realidad para muchos políticos que han impulsado medidas que han resultado ser un fracaso", ha reforzado en este sentido el político 'popular' Hermann Tertsch, por su parte, ha asegurado que las políticas del Parlamento Europeo "cada vez importan más a los españoles porque las medidas condicionan y estrechan la posibilidad de elegir de la gente". Sobre las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio, Maite Pagaza ha confesado que es "consciente" de que no tiene "ninguna posibilidad de seguir en el Parlamento". A esto, el eurodiputado del PP ha aprovechado para invitar a la dirigente de Ciudadanos a que se una a su grupo parlamentario. Para los tres políticos, las elecciones "van a suponer un cambio en Europa y en España" y han afirmado que "será un golpe de realidad contra el gobierno de Sánchez". Otra de las preguntas, dirigida a Maite Pagaza, ha sido acerca de las oportunidades de empleo en Europa. La eurodiputada ha asegurado que las oportunidades en los países europeos son mayores que en España porque "no hemos sido capaces de crear políticas educativas sostenibles y que se adaptasen a los cambios tecnológicos y a la revolución del modelo de producción". "La revolución tecnológica trae muchas incertidumbres para los jóvenes y su futuro", ha señalado. Sobre la crisis de natalidad que afronta Europa, el eurodiputado del Partido Popular ha asegurado que "hay que impulsar la inmigración legal y controlada para cubrir los puestos de trabajo que están libres por falta de mano de obra". Respecto a este tema, Pagazaurtundúa ha afirmado que ella es "defensora de apoyar la natalidad" pero que para ello hay que "apoyar la conciliación y la situación de los jóvenes" para que "sea sostenible tener hijos y formar un proyecto de familia". Al hilo, el eurodiputado de Vox ha aprovechado para criticar que "la izquierda contra la familia ha ocupado el lugar que las asociaciones a favor de la familia y la natalidad han abandonado". "Ha habido una batalla cultural para que no hubiera natalidad", ha asegurado Tertsch.