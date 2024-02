ERC no ve "indicios sólidos" en la causa por terrorismo a Puigdemont y Wagensberg del TS

La vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirepresiva de ERC, Marta Vilaret, ha asegurado que no ven "indicios sólidos" en la causa por terrorismo del Tribunal Supremo (TS) contra el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg en relación con el caso 'Tsunami Democràtic'. "Estas acusaciones no se sostienen porque, como he dicho, no ha habido delito de terrorismo, no ha habido violencia y, además, no hay pruebas de la participación de estas personas en estos hechos", ha añadido en declaraciones a los medios este jueves desde la sede de ERC. Ha valorado que la causa demuestra que los jueces son "actores políticos y siguen persiguiendo la democracia" y, aunque no les sorprende la actuación de la Sala de lo Penal del TS, la decisión les indigna, ha opinado. A su juicio, las actuaciones del TS "no van aparejadas a ninguna razón jurídica, sino que tienen una clara intencionalidad política y una clara persecución" de los líderes independentistas. Vilaret ha definido las protestas de 'Tsunami Democràtic' como pacíficas y amparadas en la no violencia: "Nada más alejado de lo que es una acción terrorista". LEY DE AMNISTÍA "Lo batallaremos en el Tribunal Supremo, lo batallaremos en la Audiencia Nacional, lo batallaremos en Europa, como seguimos haciendo, y lo batallaremos en el Congreso de los Diputados donde, evidentemente, seguiremos exigiendo que se apruebe ya de una vez esta ley de amnistía", ha asegurado. Preguntada por si cree que la noticia modificará la aprobación de la ley de amnistía, ha dicho que no se sabe "nada nuevo ahora que haga cambiar" el contenido de la ley y ha augurado un acuerdo en los próximos días.