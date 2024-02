El TSXG confirma once años de cárcel para un vecino de A Coruña por intentar matar a su mujer a puñaladas en un bar

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de once años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña a un vecino de la ciudad por intentar matar a su mujer a puñaladas en un bar, en 2022, así como por maltratarla y por coaccionarla, según informa el alto tribunal gallego. El alto tribunal, al igual que la Sala de primera instancia, considera probado que "el comportamiento del esposo respecto a su mujer fue empeorando progresivamente, pues la hacía objeto de un control exhaustivo respecto a sus horarios de trabajo o en relación con otras salidas de ella del domicilio, requiriéndola para que lo tuviese al corriente del lugar en el que se hallaba a cada momento y haciendo así la convivencia insoportable para ella". La mujer, según los hechos probados de la sentencia, ratificados por el TSXG, decidió separarse, "pero el acusado se resistió a abandonar la vivienda y, progresivamente, su conducta se fue tornando más violenta, puesto que consideró inaceptable que fuese la mujer (por el mero hecho de serlo) quien pusiese fin a la convivencia". Tras varios episodios de agresiones, el 30 de julio de 2022, la atacó con un cuchillo, abalanzándose sobre ella cuando se encontraba en el interior de un bar en compañía de una amiga. Su intención, según el fallo, era acabar con su vida, algo que no consiguió gracias a la rápida intervención de algunos clientes, quienes lo inmovilizaron. El TSXG ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, al que se adhirió la acusación particular, en el sentido extender a 15 años la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima y las dos hijas que tienen en común impuesta al procesado por la comisión del delito intentado de homicidio.