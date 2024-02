El PSOE pide al PP que explique si Tellado se reunió con Koldo y apunta a presiones a Prohens

El PSOE reclama al PP que aclare si el portavoz en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, se reunió con Koldo García y otros integrantes de la presunta trama corrupta para el cobro de mordidas en la compra de material anticovid durante la pandemia. Deslizan además que pudieron ejercer presiones contra el actual Gobierno balear presidido por Marga Prohens (PP) y que Tellado actuó como intermediario. Fuentes socialistas señalan que Tellado se habría reunido con el presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto, y por tanto piden al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que aclare si se produjo ese encuentro. El PSOE, remarca que el asesor del exministro José Luis Ábalos --detenido la semana pasada-- trató de fijar reuniones con Tellado. Según indica el auto del juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa en una conversación del 2 de diciembre de 2023 Koldo García le dice a Cueto que había quedado con Miguel Tellado, para concertar una reunión con la administración balear. Apuntan además que García llega a afirmar que tiene una cita en Génova. El PSOE trata de señalar así que esta trama, que en principio afecta a distintos cargos socialistas y que ha provocado la suspensión cautelar de Ábalos como militante, también implica a dirigentes 'populares'. De hecho llegan a señalar que, según esta información, la trama habla de una reunión que ha pedido a través de "Miguel", en referencia a Tellado y de "Alberto", deslizando que podría tratarse de Feijóo aunque los investigadores no precisan su identidad. Además, para el PSOE, las escuchas de conversaciones que se están conociendo dejan claro que el Govern presidido por Armengol inició la reclamación contra la empresa "dentro de su mandato y después de haber analizado que la calidad de las mascarillas era válida para uso social, pero no suficiente para enviar a centros sanitarios". Los socialistas defienden de este modo la actuación del Ejecutivo de Armengol, que contrató con la empresa investigada mascarillas por valor de casi 4 millones de euros y no reclamó hasta años después, justo antes de que acabase su mandato y diesen el relevo a Marga Prohens. Sostienen además que del sumario se extrae que la trama no tuvo "ni interlocución ni capacidad de presión sobre ellos" pero consideran que sí la tuvieron sobre el actual Gobierno del PP "a la vista de lo que acabó pasando: la caducidad del expediente", señalan. En este sentido consideran que de las escuchas se advierte que lo que precipita la operación judicial es que los investigadores ven que "la presión surte efecto sobre el Govern del PP de Marga Prohens". Consideran por tanto que el PP debe explicar "con quién se reunió y para qué" y consideran que las escuchas sitúan a Tellado como "intermediario" entre la trama de Koldo y el gobierno 'popular' de Baleares. "¿Por qué se reúne el número dos de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular con los investigados? ¿Se trata de contactos sobre la reclamación de las mascarillas enviadas a Baleares? ¿Conoce Alberto Núñez Feijóo esta u otras reuniones que podrían haberse producido? ¿Llegaron a reunirse en la propia sede de Génova?", señalan. Finalmente sugieren que esta cuestión será ampliamente tratada en la reunión del comité de seguimiento convocado por el Partido Popular, y que a su término puedan conceder las explicaciones pertinentes.