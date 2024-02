El PSOE avanza que Tellado tendrá explicar supuestos contactos con Koldo en la comisión de investigación del Congreso

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, tiene que dar explicaciones sobre sus supuestos contactos con Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos implicado en las trama de las mordidas por la compra de material sanitario en pandemia y ha señalado que un buen lugar para que las dé será la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que han promovido los socialistas. Asimismo, en declaraciones en los pasillos del Congreso, la dirigente socialista ha demandando saber "quién es" el "Alberto" que aparece en el sumario del 'caso Koldo'. Según un auto judicial del 7 de febrero, Koldo García dijo a un investigado de la trama que "había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". En concreto, el presunto 'cerebro' de la trama, el empresario Juan Carlos "Cueto, contactó el 2 de diciembre de 2023 al exasesor de Ábalos y éste le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". La dirigente socialista ha restado credibilidad al desmentido de Tellado, quien ha negado rotundamente contactos con la trama investigada por la Audiencia Nacional y ha exigido que el PP detalle si su portavoz "realmente se reunió con esos empresarios o con Koldo, qué negoció con ellos y quien es el Alberto" al que se alude como intermediario. "Y para dar esas explicaciones está la comisión de investigación", ha remachado. EL PP Y LA LEY DEL EMBUDO En este contexto, ha denunciado que el PP aplique la "ley del embudo" y se permita señalar a distintos miembros del Gobierno que no figuran en ningún auto judicial pero cuando aparece mencionado uno de sus dirigentes lo nieguen todo. Sobre si el Gobierno balear de la 'popular' Marga Prohens podría haber evitado ejecutar el expediente por el que reclamaba 2,6 millones de euros a la empresa de la trama por haberles enviado unas mascarillas de calidad inferior a las pagadas, Montero ha apuntado que en ocasiones "se riñe para que no te riñan", en referencia a los ataques del PP a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por este asunto. Así, ha subrayado que, cuando Armengol aún estaba al frente del Gobierno balear se detectó esa circunstancia y se actuó en consecuencia. "Oh, casualidad, que ahora el Gobierno deja caducar ese expediente", ha apuntado, pidiendo cuentas al PP. Por eso, ha indicado que la investigación que abrirá el Congreso también debe servir para "poner en claro estas cuestiones, más allá de los reproches políticos". Montero ha mencionado también otros casos de compras de material en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Almería. "Si hay alguna formación que no quiere que se aborde aquí, que se haga en la Asamblea o el Ayuntamiento de Madrid", ha afirmado. TRANQUILIDAD EN EL GOBIERNO También se ha le ha preguntado sobre el auto en el que se señala al exministro José Luis Ábalos como "intermediario" de la 'trama Koldo', pero la ministra ha dicho desconocer ese extremo. "Ni el PSOE ni el Gobierno tienen la competencia ni la autoridad de decir cuándo una persona es o no responsable de algo, si aparece alguna cuestión que yo desconozco, la valoraremos en consecuencia", ha contestado. En este sentido, se ha limitado a recordar que el PSOE exigió a Ábalos su acta de diputado por responsabilidad política cuando no pesaba sobre él ningún reproche penal. En cualquier caso, la titular de Hacienda ha incidido en que en el Gobierno están tranquilos porque no tienen "ocultar" y esos "contratos fueron auditados de conformidad". "No hay ningún tipo de temor", ha apostillado.