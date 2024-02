El PSIB afea la "irresponsable" actitud de Vox por el "uso político" de menores en la querella contra De Juan y Santiago

El PSIB ha criticado la "irresponsable" actitud de Vox "utilizando a los menores tutelados de Mallorca para sus finalidades políticas", en relación con la querella presentada contra la exconsellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, y el econseller insular y expresidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan. En un comunicado este jueves, los socialistas han argumentado que la querella, presentada en enero de 2022, está basada en "suposiciones falsas, alejadas de la realidad y que ponen en cuestión injustamente el trabajo de las instituciones". En esta línea, han criticado que Vox "continúe usando a los menores tutelados para sus inconfesables finalidades de raíz antidemocrática y abiertamente favorables a la ruptura del actual sistema constitucional español". Para el PSIB, la querella de Vox toma como "excusa" un caso que tiene como protagonista una menor tutelada "sin tener ningún interés en el mismo". "Simplemente como argumento para apuntar supuestas responsabilidades penales dirigidas contra dos responsables políticos concretos", ha señalado, en relación con Santiago y De Juan, que han sido citados a declarar ante el juez el próximo 5 de marzo. Asimismo, la formación ha censurado el "uso político" de los menores tutelados que, a su entender, se demuestra "claramente", porque ahora que Vox forma parte del gobierno del Consell "no actúa de la misma manera en los casos que impliquen menores tutelados y que se han conocido en la presente legislatura". Los socialistas han defendido que la "extrema dificultad y responsabilidad" que conlleva la tutela de menores "se corresponden" con el trabajo realizado por su formación durante los últimos ocho años en Mallorca. Sin embargo, apunta el PSIB, el equipo de gobierno del Consell no ha modificado los protocolos de atención ni los programas de formación a profesionales que trabajan con menores tutelados. El propio Javier de Juan ha insistido en que Vox utiliza a los menores tutelados como "arma política". "Al final me tendré que tomar con filosofía las barbaridades de Vox en su denuncia", ha subrayado el exconseller este jueves en un mensaje en la red social X.