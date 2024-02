El Observatorio de Vida Militar plantea revisar el protocolo de 2015 de actuación frente al acoso sexual en las FFAA

El presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, ha abierto este jueves la puerta a una revisión del Protocolo de Actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que data de 2015. Así lo ha hecho durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, a donde ha acudido para presentar el informe de este órgano, adscrito a las Cortes Generales, correspondiente a 2022. El portavoz de Sumar en la comisión, Txema Guijarro, ha preguntado a Casado por las denuncias de acoso sexual en el seno del estamento militar, que según ha dicho se mantienen estables, y ha querido saber si hay elementos que "desincentiven" estas quejas. En este sentido, aunque no se ha referido al número concreto de denuncias ni a su evolución, Casado ha apuntado a la necesidad de revisar el protocolo, algo que no se ha hecho desde que fue adoptado, en 2015. "Han pasado casi diez años", ha subrayado el presidente del Observatorio de la Vida Militar. PRIMERO HACE FALTA UN INFORME Sin embargo, la revisión del protocolo ha de hacerse después de que este organismo haya llevado a cabo un análisis de la cuestión, premisa que no se cumple. El Observatorio publicó un estudio específico sobre la situación de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional de las Fuerzas Armadas en 2011, es decir, antes de que el protocolo naciera. "Tenemos un elemento de trabajo del Observatorio que es que las revisiones eventuales de ese protocolo tienen que hacerse después de que el organismo haya podido analizar el estado de la cuestión", ha explicado, antes de reconocer que, a pesar de que es su competencia, aún no se ha llegado a ese punto. "Hicimos un primer informe hace ya años sobre esas cuestiones y no hemos vuelto a hacer otro. A lo mejor habría que hacerlo", ha zanjado.