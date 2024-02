El Gobierno protesta por vincular a la esposa de Sánchez con el caso Koldo y pide dejar fuera a familiares: No todo vale

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha rechazado toda vinculación de la esposa del presidente Pedro Sánchez con el llamado 'caso Koldo' y ha exigido dejar a los familiares fuera de la pugna política: "No todo vale", ha resumido en los pasillos del Congreso. El PP ha pedido explicaciones a Sánchez tras publicarse en 'El Confidencial' que el comisionista del Ministerio de Transportes, Victor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ofrecieron a Begoña Gómez dos oportunidades de negocio que coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera dirigida entonces por José Luis Ábalos para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional en el 'caso Koldo'. En los pasillos del Congreso, Montero ha recordado que Begoña Gómez "tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa" y, por tanto, reunirse con empresarios "forma parte de su trabajo". Y lo que critica es que eso se mezcle con la trama de supuestas comisiones en contratos de material anticovid en la que se implica a Koldo Garcia Izaguirre. "Me parece que en política no todo vale y hay determinados ámbitos que deberíamos de preservar y dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos --ha señalado--. Cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos". A su juicio, "en política hay que medir las acusaciones" porque cuando se quiere "hacer demagogia y hacer populismo", al final se ven perjudicadas las instituciones y el buen nombre de la política. "No se pueden tolerar las calumnias --ha proclamado--. No se pueden tolerar la infamia y menos dirigida al entorno del presidente porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía".