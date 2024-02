Cueto informó a Rotaeche en diciembre de que Baleares no iba a seguir con la reclamación por las mascarillas

El empresario Juan Carlos Cueto, el presunto 'cerebro' de la empresa investigada en el caso Koldo, informó en diciembre al titular de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, de que el Govern balear "en principio" no tenía intención de continuar con la reclamación por el contrato de las mascarillas. Así lo recoge el juez Ismael Moreno en un auto de este mes, al que ha tenido acceso Europa Press, donde acordaba continuar con las escuchas telefónicas a los investigados. Los oficios policiales constatan que, desde que recibió la notificación por la reclamación de Baleares en octubre de 2023, Cueto estuvo solicitando "la influencia de Koldo", el exasesor del exministro José Luis Ábalos, "para que no prospere", hasta el día 12 de enero de 2024. Para el juez, Koldo se habría prevalido "de la situación derivada de su relación personal con funcionarios públicos y o autoridades" y habría ejercido "su influencia para conseguir una resolución beneficiosa". Así, la investigación recoge conversaciones entre los imputados sobre la reclamación balear, de las que la Audiencia deduce que el exasesor de Ábalos "ha influido para que un tercero --desconocido-- se ponga en contacto con Cueto y puedan llegar a un acuerdo". Más adelante el auto habla de que Koldo habría ejercido influencia "a través de dos personas distintas". De conversaciones de noviembre la investigación infiere que Koldo García tuvo acceso a las alegaciones formuladas por la empresa ante la reclamación, a pesar de que no tiene ninguna vinculación societaria directa. Según el auto, habría trasladado las alegaciones a terceras personas para que las revisaran. En esta línea, en el análisis de los pinchazos "se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones, en el caso de que por parte la administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada". De este modo, el 2 de diciembre Cueto llamó a Koldo y éste le informó de que había quedado con Miguel Tellado [el portavoz del PP en el Congreso] y 'Alberto' al día siguiente. En esa conversación, Koldo afirmó que había comentado este asunto al "ex ministerio donde yo trabajaba antes", y que le habían indicado que la reclamación balear "no tiene recorrido jurídico ninguno". "LE HAN DADO OTRO FAVOR A CAMBIO" En el mismo sentido, el 4 de diciembre de 2023 es cuando Cueto informa a Rotaeche de que "en principio la Administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación iniciada". "Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio", según la transcripción literal de los pinchazos recogidos en el auto, donde el juez aclara que "del devenir de la intervención telefónica en curso se referiría a José Luis Ábalos Meco". El 7 de diciembre por la tarde Koldo llamó por teléfono a Cueto informándole de que "todo va por buen camino", pero que le transmitían que "no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase mejor". Seguidamente, Koldo añadió "utilizaré mis medios para poderte poner en contacto", y el día 14 de diciembre le informa que el asunto del expediente de Baleares estaba "'más que hecho'". "La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", exdelegado del Gobierno de España en la Sectorial de Juventud (Youth 20). A continuación, el juez relaciona estas conversaciones con una reunión el 10 de enero en una marisquería de Madrid entre Ábalos, Koldo García y otras personas, porque en una llamada telefónica el día anterior Cueto le pedía al exasesor que antes de que se fuese de viaje el 11 de enero, "le dijese algo a un tercero". PREPARATIVOS ANTE LA RECLAMACIÓN Por otro lado, este auto de la Audiencia revela también que, a raíz de la reclamación balear, Cueto dio instrucciones para preparar una reestructuración en la empresa debido al impacto económico que supondría tener que atenderla. Asimismo, también solicitó que fueran preparando una futura demanda contenciosa con Baleares. Para ello, el 20 de diciembre de 2023 pidió ayuda económica a un tercero, un empresario que aparece en los 'Paradise Papers' con dos sociedades 'offshore' en Malta y que figura al frente de la empresa que a su vez constaba como administradora única de Soluciones de Gestión. Cueto le pidió 100.000 euros. EL GOVERN ASEGURA QUE LA RECLAMACIÓN SIGUE VIGENTE El traspaso de poderes en el Govern balear se llevó a cabo en julio, y el actual equipo de gobierno asegura que fueron ellos quienes formalizaron la reclamación --si bien una propuesta de inicio se firmó el 6 de julio, el día de la investidura de Prohens--. En este sentido, pese al contenido de las conversaciones entre los investigados en diciembre, el IbSalut ha remarcado que la reclamación sigue plenamente vigente ya que según sus cálculos caducaría en abril. En cualquier caso, el Govern ha restado importancia al detalle de la caducidad subrayando que tiene otras vías para reclamar la compensación --entre ellas, la penal, para lo que ya ha solicitado personarse--. En este escenario, el IbSalut ha reconocido que hay un elemento que complica que la reclamación pueda prosperar: el hecho de que, en agosto de 2020, el Servicio emitiera a la empresa un certificado de conformidad acreditando que contrato se había ejecutado satisfactoriamente --a pesar de que tenía desde hacía dos meses los análisis que constataban que las mascarillas no cumplían los requisitos de protección de una FFP2--.