Condenado a 11 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja y dejarla tendida en la calle en Carballo(A Coruña)

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a once años y tres meses de cárcel a un hombre por intentar asesinar a su pareja y dejarla tendida en una calle en Carballo. Ambos tenían dos hijos en común y mantenían una relación estable desde hacía unos veinte años. Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el tribunal considera probado que el 29 de mayo de 2022, cuando regresaban en coche a su domicilio, después de haber estado acompañados de familiares y amigos en diversos establecimientos de la localidad de Carballo, comenzaron una discusión. Tras ello, en las inmediaciones del domicilio que ambos compartían, el acusado paró el vehículo en la carretera y, actuando con total indiferencia hacia la integridad de la víctima, cualquiera que fuese el resultado, la golpeó fuertemente varias veces en la cara". Además, el acusado salió del vehículo y le propinó varias patadas en la cabeza. El tribunal, que ha tenido en cuenta las agravantes de parentesco y de género, y la atenuante de embriaguez, también le ha impuesto la privación de la patria potestad sobre sus dos hijos menores de edad, así como la prohibición de comunicarse y de aproximarse a la víctima y a sus dos hijos menores de edad durante 15 años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la afectada con 90.000 euros. TESTIMONIO DE ACUSADO Y DE VICTIMA En el juicio, el hombre se ha declarado "inocente" de los hechos que se le imputan, aunque ha reconocido haberla agredido. "Claro que le pegué", dijo en el juicio celebrado en la Audiencia provincial coruñesa. Por su parte, la agredida argumentó que no recordaba lo que había sucedido y que solo tenía constancia de haber estado en un local y después aparecer en el hospital. Para el procesado, Fiscalía solicitaba 13 años de cárcel, la acusación particular 17 años y la defensa, mientras, un año por lesiones agravadas.