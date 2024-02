Aragonès: el TS cruza los "límites" al abrir causa a Puigdemont y Wagensberg por terrorismo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado este jueves al Tribunal Supremo (TS) de "cruzar todos los límites imaginables" al abrir causa por terrorismo al expresidente catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg en el marco del caso 'Tsunami Democràtic'. "Todo el apoyo a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg. Que el Supremo abra causa penal contra ellos por terrorismo vuelve a cruzar todos los límites imaginables. No podemos normalizar que la justicia española le haga el juego a la derecha y a la extrema derecha", ha recalcado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press. En declaraciones posterior a los medios desde L'Espluga de Francolí (Tarragona), ha asegurado que la acusación por terrorismo "no se aguanta y no tiene ningún tipo de sentido", por lo que augura que acabará cayendo. "Pero mientras provoca dolor y un daño irreparable. Desde auqí la firme denuncia de la actuación arbitraria, injusta e ilegítima del Tribunal Supremo", ha zanjado. El Supremo ha adoptado esta decisión después de analizar la exposición razonada que presentó el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.