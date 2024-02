Aragonès descarta un trasvase del Ebro y garantiza que no habrá cortes del agua de boca

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado este jueves la propuesta de cuatro colegios profesionales para conectar el ministravase del Ebro en Tarragona con la red de suministro del área metropolitana de Barcelona y ha garantizado que no habrá cortes del agua de boca. "No tiene mucho sentido fiar la alimentación del área de Barcelona a la cuenca del Ebro, que también sufre episodios de sequía", ha dicho en una entrevista de La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press al preguntársele por la propuesta de Enginyers de Camins, Enginyers Agrònoms, Enginyers Industrials y Economistes de Catalunya. Sobre la posibilidad de que haya cortes del agua de boca, Aragonès ha sido taxativo: "No se cortará porque seguiremos produciendo" a través de las desalinizadoras y de la regeneración. Ha dicho que, aunque persista la sequía en Catalunya, el agua de boca no se cortará, aunque sí que habría nuevas restricciones en otros ámbitos: "Haremos lo que esté en nuestras manos y tendremos menos agua disponible, pero cortes de agua de boca no habrá". LA HUCHA DE LA ACA Preguntado por el dinero que acumula en la tesorería la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que asciende a 540,7 millones de euros, según ha publicado 'El Periódico' este jueves, Aragonès ha dicho que esta suma servirá para pagar "todas las obras" que se están licitando para hacer frente a la sequía y para ayudas a municipios. "Todas las obras planificadas en los próximos años deben tener los recursos preparados para poderse pagar", ha argumentado. DESPROGRAMAR INVERSIONES Al preguntárele si se siente responsable de la falta de inversiones de la última década en infraestructuras para hacer frente a la sequía, Aragonès ha recordado que es presidente del Govern desde mayo de 2021 y que, cuando tuvo responsabilidades en la Conselleria de Economía, siempre se pusieron los recursos que se necesitaron. "No soy responsable de las decisiones que se tomaron hace 12 años de desprogramar y de sacar del plan de inversiones la desaladora de la Tordera", y ha añadido que ERC no apoyó los presupuestos que permitieron esta situación.