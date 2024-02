Alcaldesa Valencia pide "contundencia" en las medidas sobre el presunto pirómano del Saler para evitar "otra tragedia"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido "contundencia" en las medidas que se apliquen sobre el presunto pirómano del Saler y ha subrayado el peligro de que ocurra "otra tragedia": "No podemos esperar a otro incendio". El presunto pirómano fue detenido nuevamente este miércoles por su supuesta implicación en los incendios declarados en la Devesa del Saler los días 11 y 12 de este mismo mes no podrá acercarse a menos de un kilómetro del parque natural. Fue puesto en libertad pero llevará una pulsera de geolocalización. Catalá ha subrayado que el Ayuntamiento de Valencia se va a personar en todas las causas abiertas" y ha señalado que hay dos en marcha en este momento: uno por quebrantar las medidas fronteras que pidió el Ayuntamiento y otro que investiga efectivamente quién cometió los fuegos. "Respecto de las últimas decisiones judiciales respetamos la acción de la justicia, aunque es verdad que desde fuera es difícil entender algunas de ellas", ha manifestado. Por ello, ha insistido en la contundencia: "Lo que no podemos hacer es esperar a que haya otro incendio para seguir tomando decisiones", ha añadido. "Pensamos desde luego que la Guardia Civil y la Policía han hecho una labor impresionante y está haciéndose la labor de investigación y lo que pedimos es de nuevo, y insisto, contundencia", ha insistido. "Creo que la ciudad de Valencia en este momento tiene una situación emocional compleja, hemos tenido un incendio dramático. Creo que en este momento lo que toca es que la justicia actúe y que sea todo lo contundente que sea posible", ha manifestado. La alcaldesa ha señalado que se van a personar en el nuevo procedimiento y han insistido que el consistorio es quien está pidiendo medidas cautelares y preventivas. "No quepa ninguna duda de que hoy volveremos a personarnos y volveremos a pedir cuantas medidas sean necesarias para proteger el Saler", ha agregado.