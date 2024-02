Aficionados de Osasuna proponen la disolución de la Asamblea Compromisaria

Pamplona, 29 feb (EFE).- La plataforma de peñas osasunistas, Sadar Bizirik, propone la disolución de la asamblea compromisaria y la conformación de una nueva debido a, según consideran, un tratamiento “no acorde” de los estatutos asamblearios a la hora de contar las faltas de asistencia en diciembre de 2021.

En un comunicado leído en rueda de prensa, han considerado que la anulación por parte del club de las faltas de asistencia de personas socias compromisarias que no participaron en las asambleas consecutivas celebradas el 18 de diciembre de 2021, "contiene un defecto de forma que puede provocar impugnaciones de los puntos aprobados en las asambleas celebradas a posteriori de las citadas”.

Iraia Lizarraga y Rubén Azcona, miembros de la agrupación, han sostenido que “esta situación puede poner en riesgo la viabilidad y funcionabilidad del Club. Sadar Bizirik ya comunicó la cuestión a la Junta Electoral del Club y a la Junta Directiva, si bien consideramos que no es un asunto que pueda solucionarse sin hacerse público”.

La plataforma considera lógico que las faltas de asistencia no contaran tras las recomendaciones sanitarias, algo que no puede obviar “que la decisión de no contabilizar las faltas se hizo de una forma no acorde a los estatutos asamblearios”.

Esta decisión hizo que, actualmente, “en la composición actual de la asamblea figuran personas socias que deberían haber perdido su legitimidad de representación y existen otras personas socias que deberían haber adquirido su condición de socio compromisario en sustitución de las personas anteriores".

"Creemos que todas y cada una de las decisiones que después de esa fecha se tomaron en la asamblea compromisaria pueden estar comprometidas en caso de impugnación”, han planteado.

Inciden que “la única solución que cumple los estatutos sería la de la disolución de la asamblea, ejecutada por este mismo órgano y la conformación de una nueva asamblea mediante sorteo que valide las decisiones tomadas por la anterior asamblea compromisaria”.

Por ello, Sadar Bizirik llevará a cabo una recogida de firmas de al menos el 5 % de personas socias (794) con el fin de convocar una asamblea extraordinaria en la que se trate la disolución de la asamblea compromisaria y el comienzo de un nuevo proceso de elección, como así marcan los estatutos en el artículo 18 B1 y en el artículo 17 de los actuales estatutos.

La recogida será este lunes, en los prolegómenos del encuentro contra el Alavés. EFE

1011911

le.mm