Abanca lanza su modelo de banca digital, con ahorros por andar y un porcentaje destinado al cuidado del planeta

Abanca ha presentado este jueves en un acto en Madrid su nuevo banco digital B100 'The Healthy Banking', como una apuesta directa por el cuidado de la salud y del planeta, ya que su oferta incluye un producto financiero que genera ahorros a la vez que el cliente camina. También destinará un 25% de lo que ingresa con cada pago que realiza un cliente con su tarjeta de débito 'Pay to Save' a un proyecto de lucha contra la contaminación marina. Así lo ha explicado el director de Marketing y Banca Digital de Abanca, Jorge Mahía, este jueves durante la presentación de B100 ante los medios de comunicación en un acto en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, junto con la responsable de producto, Paloma Barreiro y el responsable de Marketing, Luis Franqueira. Con esta iniciativa buscan adelantarse al nuevo paradigma marcado por el cuidado del planeta y la salud en un mundo digitalizado, generando un "impacto positivo" tanto en las personas como en el planeta pero acorde a las "nuevas necesidades" y con una "visión a largo plazo". Para ello, han lanzado este nuevo banco, que han calificado como 100% digital y que permitirá, según han dicho, ayudar al planeta con cada compra a través de estas medidas y que se obtengan recompensas por el cuidado de la salud. CONTADOR DE PASOS Y RECOGIDA DE PLÁSTICOS B100, que ya está disponible desde este jueves tanto en Android como en IOS, cuenta con cuatro productos de lanzamiento, tres cuentas bancarias y una tarjeta de débito. En esas cuentas el cliente podrá optar por una cuenta principal, como cualquier cuenta corriente, una cuenta 'save', enfocada en el ahorro o una cuenta 'health', más enfocada en el cuidado de la salud. Para la cuenta health los usuarios podrán vincular la aplicación de salud de sus dispositivos y el contador de pasos de los smartphones y marcarse objetivos de actividad física diarios. Si el usuario logra cumplir esos objetivos diarios, generará un 3,4% de incentivos. Por su parte, la tarjeta de débito, está enfocada a la limpieza del planeta. Para ello, destinará un 25% de lo que ingresa con cada pago que realiza un cliente con su tarjeta de débito 'Pay to Save' al proyecto de la start up española Gravity Wave, que recoge redes marinas de puertos y mares, las recicla y las convierte en nuevos productos. Además, en todo momento, el usuario podrá saber exactamente desde la aplicación del banco dónde va destinado ese dinero, y cuándo y dónde se llevará a cabo en esa recogida de plástico. Desde Abanca han optado por una interfaz sencilla, donde a parte de los productos bancarios contratados, los usuarios podrán consultar con facilidad los objetivos de actividad física marcados y su progreso.