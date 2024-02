Ximo Puig cree que Ábalos también habría exigido el escaño cuando dirigía Ferraz y no entiende su marcha

El expresidente valenciano Ximo Puig ha dicho no entender el comportamiento del exministro José Luis Ábalos al negarse a dejar su acta de diputado tras el estallido del denominado 'caso Koldo' que implica su asesor, y de hecho cree que Ábalos también habría exigido esa renuncia si siguiera siendo secretario de organización del PSOE. "Una persona que ha sido responsable de la organización de este partido sabe muy bien la responsabilidad que uno tiene en cada momento y la lealtad que debe a su partido", ha expresado Puig ante los medios este miércoles en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión de Ábalos de pasar al Grupo Mixto ignorando la exigencia de "asumir la responsabilidad política" que le pedía el partido tras el estallido del 'caso Koldo'. Puig, que acaba de ser nombrado embajador delegado permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ha explicado además que el PSOE ha actuado "adecuadamente" en este tema y cree que Ábalos "habría hecho lo mismo". El dirigente valenciano ha asegurado además que sintió "mucha tristeza" durante la rueda de prensa que dio este martes el ahora exdirigente socialista para explicar su decisión de pasar al Grupo Mixto. "Yo intento entenderlo todo, y humanamente lo entiendo todo, pero en términos políticos no", ha incidido. Al ser preguntado por si ha tenido algún tipo de conversación con Ábalos, Puig ha aclarado que "no" porque "no ha podido" aunque ha dicho que "lo siente" porque es una persona con la que ha tenido "mucha" relación.