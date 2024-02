Sánchez garantiza al PNV que la reforma de las reuniones con CCAA no irá en detrimento de la bilateralidad con Euskadi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles que el decreto en el que está trabajando el Ejecutivo para establecer varios criterios de funcionamiento de las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas "no va en detrimento" de la bilateralidad ni del respeto al autogobierno del País Vasco, ante las quejas del portavoz del PNV, Aitor Esteban. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el portavoz del PNV ha advertido a Sánchez de una posible "recentralización" de competencias a través de esta reforma de las conferencias sectoriales, mostrando su "desacuerdo" y avisando al jefe del Ejecutivo que "hay que tomárselo en serio". En concreto, Aitor Esteban ha denunciado que, mientras se han acordado transferencias recientemente para el País Vasco, "con la otra mano se pueden quitar", reprochando a Sánchez la "unilateralidad" para decidir esta reforma. "Lo que se pretende, y la consecuencia que podría suceder, es la transformación del Estado autonómico por la puerta de atrás", ha censurado Aitor Esteban, que también ha afeado que esta reforma sea mediante un conductor reglamentario. "Con nosotros no cuente para ese reforzamiento en las conferencias sectoriales ni en las conferencias de presidentes. Y siguen llegando proyectos de ley a esta Cámara sin previo aviso y sin consensuar. No contribuye a que la cosa fluya bien. Nos preocupa este desarrollo. Creo que debería tomárselo en serio. De esto tenemos que hablar y habrá que llegar a un acuerdo", ha advertido Aitor Esteban a Sánchez. SÁNCHEZ DICE QUE ES UN COMPROMISO CON BRUSELAS Y es que Sánchez ha sostenido en su respuesta a Aitor Esteban que esta reforma de las reuniones sectoriales con las comunidades autónomas se incluye dentro del Plan de Recuperación, que remitió España a Bruselas para los fondos europeos. En cualquier caso, ha defendido esta reforma de las conferencias sectoriales como "una lección" extraída de la pandemia del covid: "Tenemos que reforzar algunos ámbitos de decisión y de colaboración multilateral que creo que han sido muy decisivos para defender vidas y para tener la situación económica que afortunadamente tenemos hoy". En este punto, ha sostenido que la reforma que está en marcha "señala una intención clara por parte del Gobierno y es la de consolidar institucionalmente esa gobernanza democrática en la toma de decisiones compartidas entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas". Aunque Sánchez ha garantizado al PNV que esta reforma "no va en detrimento de la bilateralidad y el autogobierno", felicitándose también por los acuerdos alcanzados con el País Vasco para el traspaso de diversas competencias.