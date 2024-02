Sabrià asegura que ERC no hará presidente a Illa (PS) "en ningún caso"

El viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha asegurado que ERC no dará apoyo "en ningún caso" al líder del PSC, Salvador Illa, para ser presidente. Sabrià ha apuntado que el siguiente presidente de la Generalitat de Cataluña "será Pere Aragonès", puesto que su proyecto pasa por conseguir más diputados y gobernar solos, ha afirmado en una entrevista este miércoles en 'El Punt Avui' recogida por Europa Press. "Si Illa fuera el próximo presidente no habría referéndum, ni todo el traspaso de los trenes, ni financiación singular", ha añadido. Sabrià ha reivindicado que, para que Cataluña avance, no se puede "tener a un presidente del PSC", sino alguien que defienda la región del gobierno español, algo para lo que, a su juicio, Illa no es útil. En referencia al pacto entre Govern y PSC que encarrila la aprobación de los Presupuestos de 2024, ha defendido que el Ejecutivo catalán llega a acuerdos "con quien tiene ganas de hablar".