PP Madrid dice que el caso Koldo no acaba con Ábalos en el Mixto: "Es el principio de una gran trama que afecta al PSOE"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado que la decisión de suspender de militancia al exministro José Luis Ábalos tras el estallido del 'caso Koldo', con la consiguiente paso del ex 'número dos' del PSOE al Grupo Mixto, no es suficiente y ha reclamado que se "depuren todas las responsabilidades" en una "trama de corrupción" que afecta al Partido Socialista en su conjunto. "Esto no acaba con el paso del señor Ábalos al Grupo Mixto, aquí lo que se está descubriendo cada día es una trama de corrupción que afecta a varios ministerios, a varias administraciones gobernadas por el PSOE y al propio PSOE. Esperamos que se depuren todas las responsabilidades y que se asuman", ha subrayado Serrano en declaraciones a los medios tras un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Serrano ha subrayado a los medios de comunicación desplegados en el desayuno informativo de Fórum Europa celebrado este miércoles en el Hotel Westin Palace que el Gobierno debe "depurar responsabilidades, algo que "no acaba" con la salida de Ábalos al Grupo Mixto. "Lo que se está descubriendo cada día es una trama de corrupción que afecta a varios Ministerios, a varias administraciones gobernadas por el Partido Socialista y al propio Partido Socialista. Es una gran trama que desde luego que el presidente del gobierno no puede tapar", ha aseverado. Además, Serrano ha calificado de "película de los hermanos Marx" la marcha de Ábalos al Grupo Mixto y ha cuestionado su "divorcio" con el PSOE, que calificado como "un simple cambio de piso", puesto que "va a seguir votando en la misma línea". "Si el señor Ábalos se siente tan dolido con el PSOE y aún así va a seguir votando todo lo que le diga el partido, pues simplemente se ha cambiado de piso pero sigue en la misma comunidad de vecinos", ha señalado. Asimismo, Serrano ha pedido a Ábalos "ser coherente" con "el listón que utilizaba cuando denunciaba la supuesta corrupción de otros adversarios políticos". TÉCNICA DE LA TINTA DEL CALAMAR El secretario general de los 'populares' en Madrid ha tildado de "naíf" el texto de la comisión de investigación propuesta en el Congreso para analizar la compra de material sanitario desde todas las administraciones públicas en pandemia, puesto que "no aborda el caso" y que solo busca "la técnica de la tinta de calamar" para "que se manche todo y que no se hable del 'caso PSOE'". "Esa comisión no debería de existir. Cuando alguien quiere investigar algo pone qué es lo que quiere investigar y ni siquiera tiene la decencia de mencionar el caso del que todo el mundo lleva hablando desde hace una semana. ¿Tanto interés tenían?", ha reflexionado Serrano. Por otro lado, Alfonso Serrano ha defendido la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia por la cual "ha respondido 19 veces y 19 veces los tribunales le han dado la razón". "Algunos partidos de izquierda son incapaces de aprender y de respetar el trauma que supuso para todos la pandemia y están, como dijo en su momento Pablo Iglesias, cabalgando sobre ese dolor para hacer política en un juego en el que no nos van a encontrar nunca", ha zanjado.