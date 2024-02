Moreno llama a los andaluces a exigir igualdad: "El clamor del 28F sigue siendo necesario"

Sevilla, 28 feb (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que exijan igualdad y un trato igualitario entre territorios, "sin privilegios" para nadie: "Andalucía es el clamor por la igualdad que expresamos juntos el primer 28F y que hoy sigue siendo necesario".

En el acto oficial de entrega de las distinciones de Hijos Predilectos y Medallas con motivo del Día de Andalucía, el presidente ha defendido "la dignidad de no ser menos que nadie" y ha mantenido que Andalucía "es el grito que sale de nuestras gargantas -ha dicho- cuando hay que defender lo que es nuestro".

Moreno ha convocado a los andaluces "a exigir el mismo trato para Andalucía que para los demás, desde la fraternidad y la solidaridad con todos y cada uno de los territorios de España" y "a defender la igualdad entre españoles, sin privilegios para nadie". Ese es "el andalucismo" en el que cree, ha explicado.

Ha abogado por "contribuir a que funcione la democracia, desde la pluralidad y lejos de sectarismos" y la apuesta por lo que denomina "la vía andaluza", que basa en "hacer que las cosas funcionen desde la igualdad y el diálogo, con respeto a las leyes y con transparencia".

Ha sido un discurso en el que Moreno ha tenido palabras emocionadas de recuerdo para los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) por una narcolancha y en el que ha agradecido su trabajo a los docentes, empresarios, sanitarios, autónomos, periodistas o comerciantes, con especial apoyo a los "hombres y mujeres del campo y la mar".

Ha admitido que es consciente de que hay "muchas cosas por mejorar" en Andalucía mientras quede "una sola persona sin trabajo", un paciente "esperando una operación que no llega" o una mujer sufriendo "violencia y desigualdad", por ejemplo.

Moreno ha situado a la sequía como "la gran pandemia actual" en la que "todos" tienen que "abrir los ojos y actuar en consecuencia", con diálogo y acuerdos como el de Doñana.

"Habrá quien lo critique y lo respeto. Pero os aseguro que me sentaré y me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner" porque Andalucía "está por encima de todas las ideologías y de cualquier sigla política", ha señalado.

También ha tenido palabras de recuerdo para Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza: "Él sabía que la historia no la hacemos los políticos. Nosotros, todo lo más, pasamos por ella. Nuestra historia, la de Andalucía, la escriben cada día ocho millones y medio de personas".

Moreno ha presumido de "avance económico, laboral y de prestigio" en Andalucía, que "alcanza récords antes impensables" en turismo, autónomos, profesionales sanitarios, hospitales y centros de salud, recaudación, exportaciones o inversión extranjera productiva.

Según Moreno, esas cifras son atraídas, entre otras razones, por "la estabilidad política e institucional, por la simplificación administrativa y las bajadas de impuestos".

Entre los retos, ha expuesto la transformación digital, con "la llegada vertiginosa y emocionante" de la inteligencia artificial, que traerá para la Junta la tarea de ponerla "al servicio de la gente". EFE

