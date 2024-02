Moreno advierte a Montero sobre financiación: "No voy a parar hasta que nos conceda el último céntimo que nos debe"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que no va a parar "hasta que conceda el último céntimo que debe" a la región, en alusión al actual modelo de financiación cuya aplicación, según cálculos del Gobierno andaluz, hace que la comunidad autónoma pierda cada año 1.400 millones de euros. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Juanma Moreno ha asegurado que está "dispuesto a firmar mañana mismo un documento público para decir que esos 1.409 millones de euros los dedicaremos exclusivamente a sanidad, a sequía y a educación. Pero necesitamos que hagan justicia. ¿Por qué nosotros tenemos que competir con el resto de territorios de España con una mano atrás atada?", se ha preguntado el presidente andaluz. Preguntado sobre su encuentro con Montero en el Parlamento con motivo de los actos institucionales organizados por el Día de Andalucía, Moreno ha sostenido que "no entiendo que yo pueda llegar a acuerdos con ministros del Gobierno de España --el pacto con Doñana rubricado con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera-- y con la ministra andaluza, que ha sido consejera de Hacienda, no puedo llegar a un acuerdo que agrava la situación de los andaluces". "Ya está reconocido por el Gobierno de España y por las agencias independientes --ha apuntado-- que hay un déficit de financiación de en torno a 1.409 millones. Cuántas cosas podríamos hacer en materia de sanidad, en materia de educación o en materia de lucha contra la Covid" con ese dinero, ha remarcado. El presidente andaluz ha insistido en que Andalucía tiene un "problema" de financiación y que este 28F "lo afrontamos como una reivindicación". "Es un día de fiesta pero también es un día de exigir igualdad como hicimos el 28 de febrero de hace ya 45 años. Igualdad entre los españoles. Nosotros siempre hemos dicho que no queremos ser más que nadie", ha apostillado, para remarcar a continuación: "Tenemos que tener las mismas oportunidades que tiene un catalán, un vasco o cualquier habitante de España. Y un año más, le tengo que preguntar por la financiación autonómica". Juanma Moreno ha recordado la petición de un fondo de compensación para poder paliar ese déficit de financiación y se ha preguntado en voz alta "¿por qué tenemos menos financiación que el resto de los españoles?, ¿por qué tenemos que hacer un sobrefuerzo los andaluces para mantener una calidad de servicios públicos sin que el Estado nos dé lo que nos corresponde? Sin ánimo ni de ofender a nadie, ni de confrontar con nadie, pero con la firme determinación como presidente de todos los andaluces, no voy a parar hasta que nos concedan el último céntimo que nos deben".