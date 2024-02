Madrid critica a Delegación de Gobierno porque la única información que les aporta es número de migrantes en Carabanchel

La vicealcaldesa, portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha criticado la forma de actuar de Delegación de Gobierno porque el Ayuntamiento de Madrid "desconoce hasta las necesidades y carencias" de los migrantes en los cuarteles de Carabanchel dado que el departamento que dirige Francisco Martín únicamente les informa del número de personas que hay en esos equipamientos, 1.220 en estos momentos. Sanz ha hecho estas declaraciones tras presentar un informe sobre soledad no deseada y después de que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares haya informado de que el centro de migrantes provenientes de Canarias montado en la base militar Primo de Rivera ha aumentado su capacidad en cien personas sin que el Consistorio recibiera notificación de esta ampliación. "(En Madrid) lo que sabemos es la única información que se nos traslada de vez en cuando, una vez a la semana suele ser. Es el número de inmigrantes que está en Carabanchel y también en algunos hostales de la ciudad. Es la única información que se nos traslada, el número de personas que están allí y que van a seguir llegando y que van a seguir saliendo supuestamente, pero no tenemos más información al respecto porque no se nos traslada", ha declarado Sanz a la prensa. La delegada ha indicado que el número de personas en los cuarteles de Carabanchel "no ha llegado al máximo pero sí están en unas cifras importantes", con 1.220 migrantes, siendo "la única información que transmite Delegación de Gobierno". "No nos parece una manera de trabajar, francamente. Son personas que tienen una serie de necesidades y evidentemente no se puede generar una política en base a simplemente decirnos los datos. No sabemos en qué situaciones están esas personas, con qué necesidades, con qué carencias, con qué necesidades incluso desde el punto de vista sanitario", ha enumerado. El Ayuntamiento viene "demandando desde el inicio información exhaustiva de qué personas van a venir, en qué condiciones, cuánto tiempo se van a quedar, dónde van a ir luego". "Pero toda esa información no se nos está dando", ha concluido.