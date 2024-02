La democracia es la forma de gobierno preferida por los españoles y solo un 17% ve bien un régimen autocrático

La democracia es la forma preferida de gobierno para los españoles, mientras que solo un 17% consideran buena una autocracia y un 12% identifican un régimen militar como bueno, de acuerdo con el informe 'La democracia representativa sigue siendo un ideal popular, pero la gente en todo el mundo se muestra crítica con como funciona' elaborado por Pew Research Center. Para la realización de este informe, este centro de estudios estadounidense entrevistó a más de 30.800 personas en 24 países, entre ellos España, entre el 20 de febrero y el 22 de mayo de 2023, es decir, antes de las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo y de las generales del 23 de julio. El 17% de los consultados en España creen que contar un líder fuerte que toma decisiones sin contar con el Parlamento o los jueces es bueno, incluidos un 9% que considera que es un sistema "muy bueno". Por contra, el 83% de los españoles cree que la autocracia es un sistema malo o muy malo. El dato de España está en línea con el de países de su entorno en Europa, donde en Francia el respaldo a un autócrata como gobernante se sitúa en el 12%, en Alemania en el 16% y en Italia en el 20%. En Estados Unidos el dato sube hasta el 26% mientras que en países como India se dispara hasta el 67% y en México es del 50%. La media en los 24 países se sitúa en el 26%. Según destaca Pew Research, el nivel de renta per cápita está íntimamente ligado al respaldo a regímenes autoritarios, cuando más alta sea esta menor es el apoyo. También la ideología es determinante, siendo quienes se identifican como votantes de derecha quienes más apoyan este tipo de forma de gobierno. En el caso de España, entre los votantes de derecha solo el 50% dicen que un régimen de hombre fuerte es malo, frente al 58% de los votantes de centro y el 70% de los de izquierda. SOLO UN 12% APOYA UN RÉGIMEN MILITAR Por lo que se refiere a la opción de un régimen militar, esta es rechazada en general por abrumadora mayoría en los países donde se ha realizado la encuesta. En el caso de España, solo la valoran positivamente el 12% de los encuestados, incluido un 7% que considera que sería un muy buen sistema de gobierno. También aquí España está en línea con otros países europeos, con Grecia como el país de la UE con un mayor respaldo (17%) y Suecia como el que menos (5%). Fuera de Europa, en Estados Unidos hay un 15% que ven bien un régimen militar mientras que el dato se dispara nuevamente hasta el 72% en India, el 58% en México y el 42% en Brasil. Aquí se repite la pauta ideológica detectada en el caso del respaldo a la autocracia. El rechazo entre los votantes de derecha en España se queda en el 50%, mientras que entre los de centro es del 60% y en el de los de izquierda se eleva al 84%, el dato más alto de todos los países analizados. RESPALDO MAYORITARIO A LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA El actual sistema de democracia representantiva es valorado como una opción buena o muy buena por el 76% de los españoles, frente al 22% que no la ven con buenos ojos. Este dato es el más bajo de todos los países europeos encuestados y también está por debajo del 86% que respaldan este sistema de gobierno en Canadá. La media en este caso se sitúa en el 77%. En cuanto a la democracia directa, es decir el sistema por el que serían los ciudadanos quienes tomaran las decisiones, el 75% de los españoles creen que sería una buena opción, por encima de la media del 70%. Aquí, el dato de España está muy por encima de países como Suecia (49%) o Países Bajos (62%). Por último, Pew Research ha preguntado por la valoración que hacen los ciudadanos de un gobierno de tecnócratas. También en este punto los españoles se sitúan por encima de otros países del entorno, con un 65% que creen que es una opción buena, frente al 43% en Francia o el 45% de Países Bajos, aunque por debajo del 80% de Hungría. La media en los 24 países analizados es del 58%. LOS GOBERNANTES, ALEJADOS DE LA CIUDADANÍA En otro orden de cosas, el 85% de los españoles considera que a los cargos electos no les preocupa lo que piensan los ciudadanos, un dato muy por encima de la media del 74% en los 24 países analizados y en línea con el 83% en Estados Unidos y el 85% en Argentina. Aunque a nivel general el 54% de los consultados asegura que hay al menos un partido político que representa bien sus puntos de vista, el 42% dice que no hay ninguno. En el caso de España, el 49% de los votantes de derecha afirman que hay un partido que les representa, un dato que cae al 44% en el caso de los de izquierda y se sitúa en el 28% entre los de centro, en línea con la tendencia detectada a nivel mundial. Todo esto se traduce en el grado de satisfacción con la democracia en estos países y con sus líderes electos. Pese a que el respaldo a la democracia es abrumador, son más los que no están satisfechos por cómo está funcionando en sus países --un 59% de media frente a un 40% que expresa satisfacción--, confirmando así una tendencia detectada en la última década. En el caso de España, el 71% de los encuestados se declaran insatisfechos, frente al 29%, un dato similar al de Francia (73%) o Grecia (71%) y por encima de Estados Unidos (66%). Por lo que se refiere a la valoración que hacen los encuestados de sus dirigentes, el 52% no tienen una opinión favorable de su presidente o primer ministro. En el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se hizo la encuesta la pasada primavera, el 61% dijeron tener una opinión desfavorable, frente al 38% que le valoraron de forma positiva. Tampoco los líderes de la oposición salen bien parados, puesto que el 58% dicen que no tienen una buena opinión de ellos, al igual que los grandes partidos políticos en general, dado que el 55% dicen no tener una opinión favorable de ellos. Según Pew Research, el líder del PP, Alberto Ñúnez Feijóo, gozaba de una opinión favorable del 35% de los españoles, mientras que el 55% le veían de forma desfavorable y el 11% optaron por no pronunciarse. En cuanto a los partidos políticos, el estudio solo recoge incluye al PSOE, el PP, Podemos y Vox. De todos ellos, los de Santiago Abascal son los peor parados, con un 75% de opiniones desfavorables, seguidos por Podemos, con un 74%, y PP, con un 63%, mientras que el PSOE se queda en el 59%.