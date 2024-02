Gobierno andaluz pide "defender sin titubeos" la Constitución y poner fin al "agravio" de Andalucía en financiación

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP), ha pedido este miércoles defender "sin titubeos" la Constitución y resaltar su "valor como nexo de unión que desde algunos territorios intentan romper" huyendo de los "separatismos" y evitando plantear la puesta en marcha de medidas que "pongan en riesgo" el cumplimiento de la Carta Magna y puedan suponer "amenazas para la convivencia entre todos los ciudadanos del país". Aguirre ha lanzado este mensaje en su discurso en el Pleno institucional del Parlamento andaluz con motivo del 28-F, en el que también ha reivindicado que los andaluces "no somos españoles de segunda" y ha urgido a "solucionar de una vez por todas desde el diálogo el mal endémico" que sitúa a Andalucía como "territorio agraviado" en materia de financiación autonómica con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la tribuna de invitados. El presidente de la Cámara ha subrayado la necesidad de "defender una separación real de poderes y fomentar la unidad entre todos los españoles" sobre la base de la Constitución, "sinónimo de respeto entre iguales y de democracia, convivencia y libertad", y ha resaltado la importancia de lograr el "consenso" dentro del pluralismo político para lograr una "convivencia real y efectiva". "Hagámoslo dentro de los límites constitucionales y respetando el valor que tienen todas las comunidades, porque no hay una que valga más que la otra, ni una que sea menos que la otra", ha añadido Aguirre, que ha reivindicado que los andaluces "no somos españoles de segunda, somos españoles y punto, y defendamos una igualdad de oportunidades y derechos reales con respecto al resto de ciudadanos del país". Tras pedir "solucionar de una vez por todas" el "agravio" que sufre Andalucía en materia de financiación, el presidente del Parlamento ha asegurado que los andaluces "debemos exigir lo que nos corresponde, pero con sentido del deber y con respeto, como aquí sabemos y hacemos las cosas". EL AUTÉNTICO 'ANDALUSIAN CRUSH' Aguirre ha aludido durante su discurso a la exitosa campaña turística de la Junta, 'Andalusian crush', que ha equiparado al impacto que ha tenido la comunidad a lo largo de la historia en la producción de cineastas internacionales como Orson Welles, Steven Spielberg, Sergio Leone o Peter O'Toole o en escritores como Cervantes, Pérez Galdós o Rilke. En una intervención en la que ha reivindicado la trayectoria de Manuel Clavero Arévalo, el presidente del Parlamento ha asegurado que "la unión y la búsqueda de puntos de encuentro nos hace más fuertes como región y como país, pero siempre respetando la importancia de la particularidad de Andalucía como nacionalidad histórica" y ha reclamado "mucho respeto" para el Estatuto de Autonomía, que "está más vigente que nunca" al cumplirse el 45 aniversario del Pacto de Antequera. También ha aludido a retos de futuro como el avance de la digitalización y la Inteligencia Artificial o la reforma del Reglamento para "adecuar el Parlamento a la realidad del siglo XXI" y ha pedido "luchar para que se le ponga solución a la extrema situación humanitaria" que se vive en zonas como Gaza o Ucrania, sometidas a una "devastación desgarradora". Aguirre ha destacado igualmente la sensibilidad del Parlamento en materias como la violencia de género, la sequía o la indefensión de los menores en las redes sociales con la creación de grupos de trabajo para buscar soluciones y ha pedido a la UE, al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía para buscar "soluciones reales a las sensatas reivindicaciones" del sector agrario. El presidente del Parlamento ha cerrado su intervención agradeciendo a los diputados del Parlamento andaluz "su comportamiento más que correcto para debatir desde el respeto", más allá de "desencuentros verbales más o menos subidos de tono" que ha reconocido haber atajado "unas veces con más acierto y otras con menos". LAS HIJAS DE DOS DIPUTADAS CIERRAN EL ACTO Tras el discurso institucional han intervenido ante el Pleno del Parlamento las hijas pequeñas de dos diputadas por Sevilla de Por Andalucía, Esperanza Gómez, y del PP, Remedios Olmedo, que han recibido el mayor aplauso de la jornada. Previamente ha tenido lugar el izado de la bandera y la interpretación del himno de Andalucía a cargo del grupo Rafa del Calli. Como es habitual, los diputados de Vox no han participado en los actos institucionales por el 28F en el Parlamento y sólo ha estado representada por Mercedes Rodríguez, vicepresidenta tercera de la Cámara.