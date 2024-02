Feijóo dice que Sánchez "sabía y tapó" el 'caso koldo' y el presidente le acusa de ocultar la corrupción en Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo de conocer desde hace más de tres años el llamado 'caso Koldo' relativo a la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas y "taparlo". En su turno, Pedro Sánchez ha presumido de ser "implacable" contra la corrupción y ha señalado que Feijóo llegó a la Presidencia del PP para "tapar" y "tolerarla", dado que, según ha dicho, su antecesor, Pablo Casado, "cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid". "Usted lo sabía y lo tapó", ha espetado Feijóo a Sánchez en un duro rifirrafe en el Pleno del Congreso que se ha producido un día después de que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, haya decidido retener su escaño y pasar al Grupo Mixto, pese a la petición que le había realizado la Ejecutiva del PSOE para que entregara su acta. Feijóo ha insistido en que Sánchez "sabía" de esta presunta trama, "al menos desde hacía más de tres años" y le ha advertido de que "su secretario de Organización no le servirá de cortafuegos". De hecho, ha resaltado que el presidente del Gobierno "cesó" a Ábalos en julio de 2021 por "lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio" pero "a la vez lo aforó por lo que sabía que pasaba en su partido". Por eso, ha avisado a Sánchez que "no engañe". "Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera", ha aseverado, para avisarle que "la caída desgracia del señor Ábalos no le protege" sino que "le desnuda". En este punto, Feijóo ha criticado que Sánchez y el PSOE pretendan hacer creer que Koldo García, exasesor de Ábalos y "ahijado político" del actual secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, "no era nadie en el PSOE ni en el Gobierno", actuando "siempre por su cuenta". "Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas", ha exclamado. Además, ha preguntado al presidente del Gobierno por qué ha exigido el acta de diputado a Ábalos y "expulsarlo", "pero no al señor Santos Cerdán" o "a otros miembros" del Gobierno y del partido afectados por este caso. SÁNCHEZ: EL PP DEBERÍA TENER OTRO CURRÍCULUM PARA SER "TORQUEMADA" En su réplica, Sánchez ha recalcado al jefe de la oposición que produce "sonrojo" que el PP piense que "puede sacar tajada política de la corrupción" y ha afirmado que su Ejecutivo es "implacable" e "incompatible" contra esta lacra. "Este es un Gobierno que no tapa la corrupción. Es un Gobierno que combate la corrupción cara a cara, y lo hace no con discursos vacuos como usted sino con hechos y con acciones, colaborando con la Justicia, con transparencia y rendición de cuentas", ha dicho, aludiendo a la comisión de investigación que se va a crear en el Congreso sobre el llamado 'caso Koldo'. Además, Sánchez ha sacado pecho de que en el PSOE apuesten por la asunción de responsabilidades políticas, "más allá de las responsabilidades judiciales", algo que, según ha dicho, es "lo contrario" a lo que hace el PP. Sánchez ha dicho a Feijóo que para ser "creíble en su papel de Torquemada debería tener" tanto él como el PP "otro currículum", recordando algunos casos que han afectado a los 'populares'. Así, Sánchez ha asegurado que su Gobierno "nunca va a señalar ni a la Justicia, ni a los Cuerpos de seguridad del Estado diciendo que se está urdiendo una trampa contra el partido". SÁNCHEZ: "USTED ESTÁ EN PIE POR TAPAR Y TOLERAR" CORRUPCIÓN EN MADRID De la misma manera, ha dicho que en el PSOE no van a "utilizar a elementos corruptos de las Fuerzas de seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la Justicia" ni va a "destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces". Sánchez ha vuelto a presumir de colaborar con la Justicia, rendir cuentas en el Parlamento con una comisión de investigación y asumir responsabilidades políticas. "Nosotros llegamos al Gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del PP para taparla", ha dicho a Feijóo. Así, ha asegurado que Pablo Casado, el anterior líder del PP, "cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid", en referencia al caso sobre compra de mascarillas que afectó a su hermano Tomás Díaz Ayuso y que fue archivado por la Fiscalía. "Y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción", ha dicho Sánchez a presidente de los 'populares'. FEIJÓO A SÁNCHEZ: "NO ESPARZA LO QUE TIENE DEBAJO" Ante sus afirmaciones, Feijóo ha pedido a Sánchez que "no esparza a nadie" lo que tiene "debajo" ni ponga el "ventilador" o "excusas" cuando "el juez está "investigando a su Gobierno y a su partido". "Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas", le ha solicitado. Tras asegurar que Ábalos "no acaba de fiarse" de Sánchez porque "le conoce", el presidente del PP ha emplazado al jefe del Ejecutivo a aclarar "cuál de todas las respuestas que ha prometido" su exministro de Transportes "en las próximas entrevistas" es la que "teme". "Aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su Gobierno", ha manifestado.