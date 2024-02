Espadas, "triste" por la "decisión personal" de Ábalos de no "asumir la responsabilidad política" que le pedía el PSOE

El secretario general del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado este miércoles sentirse "triste" por la "decisión personal" de José Luis Ábalos de mantener su escaño en el Congreso de los Diputados ignorando la exigencia de "asumir la responsabilidad política" que le pedía el partido tras el estallido del 'caso Koldo'. En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Espadas ha asegurado tener la "convicción" de que el PSOE "ha hecho lo que debía hacer" al pedir a Ábalos el acta de diputado tras las informaciones relacionadas con el 'caso Koldo' "apelando a que cuando se produce una situación que aún está en investigación y de la que se derivarán las responsabilidades que sean hay que colaborar de manera intensa con la justicia, como está haciendo el PSOE, y asumir, cuando se dan las circunstancias para ello, una responsabilidad política como la que le pedían". "En este caso pues me siento triste porque finalmente él haya tomado una decisión personal sobre el acta de diputado, que como sabemos es personal, pero que no coincide con lo que entendemos desde el PSOE que debía haber hecho", ha añadido el líder del PSOE andaluz, que ha defendido que "ahora vamos a entrar en otra fase en la que hay que estar muy atentos a la investigación y a las responsabilidades o las decisiones que vaya tomando la Audiencia Nacional". En cualquier caso, Espadas ha señalado que en el PSOE "tenemos que seguir adelante" aunque Ábalos "ha tomado una decisión personal que no compartimos" y ha insistido en que el partido "ha hecho justo lo que creo que la ciudadanía entiende" a diferencia del PP, "que ante situaciones parecidas hizo justamente lo contrario, ocultar un problema y una responsabilidad o decir sencillamente que no existía". "Yo creo que el PSOE, desde la decisión tomada el otro día con José Luis Ábalos, pues tiene, como mínimo, la altura de miras de ser un partido de gobierno que afronta los problemas por derecho y que da la cara ante los ciudadanos", ha concluido el portavoz del PSOE en el Senado.