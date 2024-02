El presidente del Senado intervendrá en el Pleno de la Comisión de Venecia, que evaluará su informe sobre la amnistía

El presidente del Senado, Pedro Rollán, acudirá e intervendrá en la sesión plenaria de la Comisión de Venecia del 15 y 16 de marzo donde se presentará el dictamen sobre la proposición de Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y las formaciones independentistas, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias. Rollán se desplazará hasta la ciudad italiana de Venecia junto con otros dos integrantes de la Mesa del Senado --aún sin especificar--, donde intervendrá en la sesión plenaria de este órgano consultivo del Consejo de Europa. Este órgano también envió una invitación para esa reunión a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y así se comunicó en la última reunión de la Mesa de la Cámara, aunque no se tomó ninguna decisión sobre si será ella la que viaje a Venecia o se enviará a una delegación multipartita. A INSTANCIAS DEL PP La Comisión de Venecia está estudiando la Ley de Amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas después de una petición que realizó el Senado, a instancias del PP. De hecho, una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa. En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, uno de sus miembros dejó claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación. Cabe recordar que la proposición de ley de amnistía sigue tramitándose en el Congreso, después de un primer rechazo de Junts en la sesión plenaria. En cualquier caso, la Comisión de Venecia avanzó que publicaría su dictamen a más tardar para su sesión plenaria del 15 y 16 de marzo. Sobre la mesa tiene una segunda petición, presentada por el presidente de la propia asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, para preparar un estudio más general sobre "los requisitos del Estado de derecho que una amnistía debe cumplir", que también deberá estar listo para mediados de marzo. Las conclusiones de este órgano consultivo del Consejo de Europa no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales. Son precisamente sus estándares los que la Comisión Europea evoca en sus recomendaciones sobre Estado de Derecho cuando reclama a España la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y emprender, inmediatamente después, una reforma del sistema de elección de los vocales para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces. La Comisión Europea también está examinando la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC, pero los servicios jurídicos de Bruselas no emitirán su opinión hasta que la ley haya cumplido su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, incluidas las enmiendas