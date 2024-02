El PP recrimina a Bolaños que presuma de atajar la "corrupción" pero amnistíe la "malversación" de los independentistas

El diputado del PP por Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha recriminado este miércoles al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de presumir de que el PSOE es implacable contra la corrupción cuando quiere "amnistiar" los delitos de "malversación" que cometieron los líderes independentistas promotores del 'procés'. Así se lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso echándole en cara el "enorme cuajo" con el que, a su juicio, el ministro proclama que "le repugna la corrupción" a la vez que el Gobierno "está amnistiando la corrupción de los separatistas" y, en concreto, la "malversación de fondos de la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat" que tendrían que haberse dedicado a fines sociales. "A usted no le preocupa la declaración unilateral de independencia que promueven sus socios, sino la declaración unilateral de independencia que hizo ayer el señor (José Luis) Ábalos y las respuestas que amenaza con dar sobre el 'caso Koldo'", le ha soltado el que fuera dirigente de Ciudadanos en Cataluña. Es más, Martín Blanco ha señalado que los "otros muchos implicados" en esta trama que podrían estar sentados en la bancada socialista ya están "tratando de ingeniárselas para que sus presuntos delitos entren en la Ley de Amnistía". "No permitiremos que hagan con España lo que están haciendo con su partido, degradarlo moralmente, arrastrarlo éticamente y dejarlo hecho un erial", ha avisado el que fuera portvoz de Ciudadanos en Cataluña. NUEVA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA En su réplica, Bolaños ha destacado que el diputado 'popular' haya mentado la amnistía. "Desde que sabemos lo que piensa Feijóo no dicen ni palabra sobre la Ley de Amnistía", ha deslizado el ministro, quien ha preferido centrarse en el tema catalán y defender la estrategia del Gobierno para "alcanzar la plena convivencia y el reencuentro en esa comunidad". Bolaños ha subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular para una nueva declaración de independencia que la Mesa del Parlament acordó tramitar la semana pasada va a "acabar en ninguna parte, que es donde acabó el proceso independentista y donde acabaron también las políticas que hizo el Gobierno del PP en aquella época" y que, a su juicio, "tan desastrosas fueron para la convivencia". En este contexto, ha incidido en que cuando gobernaba el PP, en Cataluña había más porcentaje de catalanes que querían la independencia que los que querían mantenerse en España, mientras que hoy "es 11 puntos superior la cifra de catalanes que quieren mantenerse en España". "Hoy, menos del 10% de los catalanes quieren una salida unilateral y por eso le digo que nuestras políticas, que son la causa de estos cambios de opinión en la ciudadanía de Cataluña, es lo que están haciendo que consigamos una España mejor, más habitable, con mayor convivencia en Cataluña y en el resto del país. Y por eso los catalanes pasaron página primero de Ciudadanos y ahora están pasando página del PP", ha concluido Bolaños.