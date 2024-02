El PP ironiza con que se podría amnistiar a Ábalos con los mismos argumentos que el Gobierno da para el 'procés'

La diputada del PP María del Mar González ha ironizado con que el exministro socialista José Luis Ábalos, si resulta implicado en el 'caso Koldo', podría ser perdonado con los mismos argumentos que el Gobierno utiliza para justificar la ley de amnistía al proceso independentista catalán. Así lo ha hecho este miércoles en el Pleno del Congreso durante una moción promovida por Vox sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar la independencia del Poder Judicial. La diputada del PP ha centrado su intervención en cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "ataque" a la independencia judicial y la separación de poderes con la ley de amnistía, ya que supone un "mandato directo" a los jueces para que dejen de investigar y juzgar lo relacionado con el 'procés'. González ha incidido en que desde el Gobierno se justifica la amnistía por la convivencia en Cataluña y el pluralismo político, pero en este punto ha citado al presidente del Tribunal Superior de Justicia catalán, Jesús María Barrientos, que ha avisado de que esa medida de gracia es un elemento de discordia más que de pacificación, además de privilegiar a unos pocos frente al resto de ciudadanos. "Ojalá esas palabras les hicieran reflexionar", ha instado al PSOE. En este sentido, la diputada 'popular' ha esgrimido que alegando pluralismo y convivencia "podría aprobarse otra ley" de amnistía que ordene a los jueces que no investiguen el "caso Ábalos". "¿Por qué no? Sería democrática, si obtiene una mayoría suficiente en esta sede de la soberanía nacional. También cabría invocar ese pluralismo político, porque el PSOE es uno de los principales actores que lo manifiestan. Igualmente razones de convivencia, porque parece que dentro del PSOE se está complicando la convivencia. Y todavía cabría añadir una razón más, siguiendo el argumento del ministro Puente, la de ahorrarles trabajo a los jueces. Y digo jueces, en plural, porque esto, señorías, no ha hecho más que comenzar. Cada día nos levantamos con noticias que ensanchan más, más allá del señor Ábalos, las implicaciones de esta trama", ha sostenido. González también ha criticado los ataques a los jueces, "con nombres y apellidos", por parte de los socios de investidura del PSOE y "sin la oposición" de los socialista ni de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. VOX PIDE EL CESE DEL FISCAL GENERAL Desde Vox, el encargado de defender la moción sobre independencia judicial ha sido Carlos Flores, que ha reclamado el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerarlo afín al PSOE. Además, ha demandado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --los que correspondientes al turno judicial-- sean elegidos directamente por los jueces. Y ha reclamado también la derogación de la reforma realizada por PSOE y Podemos para limitar las competencias del órgano cuando tenga el mandato caducado como ahora. Flores ha sostenido que la no renovación del CGPJ no es el principal problema de la Justicia española, sino que ve mucho más grave que desde los escaños de Junts se esté "perpetuamente imputando" a los jueces intencionalidades políticas y que los partidos que forman el Gobierno se sumen a ese "hostigamiento". "Mucho más grave es que ante esos insultos la única respuesta del Ejecutivo sea ese hipócrita gestito de repulsa con el que el señor Bolaños --ministro de Presidenta y Justicia-- nos obsequia cada vez que sube a esta tribuna", ha añadido. Sobre el bloqueo del CGPJ, que lleva con el mandato caducado desde finales de 2018, el diputado de Vox ha arremetido tanto contra el PSOE como contra el PP por su "contubernio" para controlar el órgano de gobierno de los jueces mediante "pautas partidistas" desde hace décadas, repartiéndose "el pastel". Y ha señalado que el actual CGPJ está ejerciendo "con heroísmo", aunque estén prorrogados, las funciones que la Constitución les atribuye de defensa del Estado de Derecho, de la independencia judicial y de los derechos de los españoles, y "con el mismo celo que cualesquiera otros jueces y magistrados". SUMAR SEÑALA A GARCÍA CASTELLÓN Frente a PP y Vox, la diputada socialista Mercedes González ha sostenido que ambos partidos se dicen preocupados por la independencia judicial, pero "intentan acabar con la justicia, con la convivencia democrática y con la concordia entre españoles". "Se llenan la boca de España, pero les da igual su bienestar y su futuro", ha espetado la representante del PSOE, que ha reivindicado que el Gobierno ha defendido siempre, y lo seguirá haciendo, la autonomía de los jueces. González ha replicado a Vox que quien tiene antecedentes en contra de la independencia judicial es el PP, su socio en comunidades autónomas y ayuntamientos, enumerando la presunta 'policía patriótica' del exministro Jorge Fernández Díaz, el mensaje de Ignacio Cosidó sobre controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás y las palabras del vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, tildando de "cáncer" al Tribunal Constitucional. Desde Sumar, Francisco Sierra ha cargado contra Vox al entender que su vindicación de independencia judicial en realidad es "el eterno retorno de la pendencia, es decir, la contienda, a la riña, al altercado, la bronca, la reyerta". El diputado ha apuntado al "lawfare" contra la Podemos y la "arbitrariedad consciente de muchos magistrados". Aquí ha mencionado expresamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de los casos 'Tsunami Democràtic' y CDR, y ha criticado que magistrados se manifestaran contra la ley de amnistía cuando todavía no había comenzado su tramitación, "con una clara voluntad destituyente". Sierra ha enumerado algunas condiciones básicas para una justicia democrática, entre las que ha subrayado que el proceso de selección de los jueces no tenga "sesgo machista o clasista", a lo que desde el PP le han replicado que la condición de juez no es un título nobiliario que se herede, porque implica una dura oposición y gran vocación.