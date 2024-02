El PP avisa al PSOE que el paso de Ábalos al Mixto "no es suficiente" porque hay "muchas incógnitas" en 'caso Koldo'

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este martes que "la salida" del Grupo Socialista del exministro José Luis Ábalos para pasar al Grupo Mixto "no es suficiente" porque hay "muchas incógnitas" en el llamado 'caso Koldo' sobre la presunta trama de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia que "merecen respuestas" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press, Sémper ha recalcado que "lo que hizo supuestamente Koldo", exasesor del exministro de Transportes, afectó a "administraciones públicas, a ministerios y a comunidades autónomas". Por eso, ha dicho que "no basta" ni es "suficiente" con esa "salida" del PSOE de Ábalos. Así, ha indicado que se necesitan explicaciones como por qué Pedro Sánchez cesó a Ábalos como ministro en 2021 y ha recordado que el propio Óscar Puente, actual ministro de Transportes, decía que ese cese "le había parecido raro y que le chirriaba un poco". "Nos gustaría saber por qué fue cesado el señor Ábalos y por qué luego fue en las listas y nombrado, por lo tanto, también diputado", ha añadido. Por todo ello, ha recalcado que "hay muchas incógnitas" y "muchas preguntas razonables que merecen respuestas también claras y mucha transparencia por parte del Gobierno". "La pregunta es por qué el Partido Socialista le corta la cabeza al señor Ábalos y por qué no sigue investigando sobre las derivadas", ha añadido. En este sentido, ha pedido saber "por qué el señor Koldo se paseaba como Pedro por su casa por los ministerios" y se ha preguntado si alguien cree que "un chofer o que un portero de discoteca" tenía "capacidad de influir en la toma de decisiones" relativas a la compra de mascarillas en Ministerios o CCAA como Canarias o Baleares. "Yo creo que hay suficientes incógnitas como para que las preguntas sean respondidas", ha asegurado, para criticar la "vocación que tienen muchos acusados de corrupción de poner ventilador cuando se les señala y cuando se les pide explicaciones". DICE QUE EL PP NO TIENE "NINGÚN PROBLEMA" EN INVESTIGAR Al ser preguntado si el PP es partidario de comisiones de investigación en más CCAA, como Baleares, después de que la Fiscalía Europea vaya a investigar los contratos del Gobierno de Francina Armengol con la trama de Koldo, Sémper ha indicado que su partido no tiene "ningún problema en investigar" y, de hecho, ha señalado que la presidenta de las islas, Marga Prohens, se ha mostrado partidaria, apuntando a que habrá decisiones en el Parlamento de Baleares porque la transparencia "siempre es necesaria". "Han pasado ya casi cuatro años desde la terrible pandemia. A mí me sorprende todavía hoy que no se hayan hecho auditorias en España profundas sobre lo que sucedió durante esos meses sobre el funcionamiento de las administraciones", ha dicho. Sémper ha destacado que hoy también han conocido que el anterior Gobierno socialista en Aragón dirigido por Javier Lambán "había rechazado contratar con la trama precisamente por el alto precio que tenían estas mascarillas". "Hay administraciones socialistas que no cayeron en la presión de la trama, otras sí, yo creo que merecemos respuestas", ha reiterado.