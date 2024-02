Cuevillas (Junts), afín a Borràs, renuncia a su acta de diputado en el Parlament para centrarse en su despacho

El diputado de Junts en el Parlament Jaume Alonso-Cuevillas ha presentado este martes la renuncia a su acta de diputado para centrarse en la abogacía, y ha asegurado que es una "decisión consensuada" desde octubre con el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont. "Hoy he presentado la renuncia al acta de diputado. El despacho me absorbe cada día más y se trata de una decisión consensuada con el presidente Carles Puigdemont desde el pasado mes de octubre que, por varias razones, no se ha hecho efectiva hasta ahora", ha dicho en un mensaje en X Cuevillas, que es afín a la presidenta de Junts, Laura Borràs. En un comunicado, Junts ha agradecido a Cuevillas su trabajo en el Parlament desde marzo de 2021 y su "compromiso en unos momentos de enorme trascendencia para el país". También ha recordado que el ya exdiputado era presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados y miembro de las comisiones de Justicia y del Reglamento. El anuncio se produce en medio del conflicto tras la expulsión de la diputada en el Parlament Cristina Casol y la decisión aún abierta sobre la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, que también presentó ante la Oficina de Igualdad de la Cámara una denuncia contra el grupo de Junts por presunto acoso. En un artículo en 'El Món' este mismo martes, recogido por Europa Press, Cuevillas recuerda sus inicios y trayectoria en la política catalana pero asegura que desde hace un tiempo quiere dar "un paso al lado" y abandonar la vida parlamentaria. "Desde hace un tiempo ya no me siento suficientemente útil formando parte de un Parlament donde no veo posibilidades efectivas de hacer nada que permita avanzar firmemente hacia el objetivo de la libertad nacional, al menos durante esta legislatura ya completamente muerta", ha lamentado. Cuevillas ha expresado que se siente "un poco decepcionado por el arcaico funcionamiento parlamentario y, especialmente, por la falta de entendimiento entre los partidos", pero que se siente satisfecho por el aprendizaje de estos últimos años. "Vuelvo plenamente a mi mundo del derecho. Pudiendo dedicar a mis clientes toda la atención que sus casos, grandes o pequeños, requieren" y también ha avanzado que se reincorporará a la cátedra de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona (UB).