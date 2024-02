Concejal de deportes asegura que Barcelona "no entrará en subastas" por la Final a Cuatro

Barcelona, 28 feb (EFE).- El concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, aseguró que la capital catalana "no entrará en subastas" para albergar en 2025 la Final a Cuatro de la Euroliga, un evento que "interesa" a la ciudad y por el que existen "conversaciones abiertas" con los organizadores de la competición.

"No entraremos en subastas. Si viene un país árabe, como he leído en la prensa, y multiplica el tema económico, no entraremos en una licitación por una prueba deportiva. Barcelona tiene atractivos e instalaciones suficientes para ser la sede de cualquier evento internacional, también de la Euroliga", afirmó este miércoles.

Preguntado por los medios de comunicación tras la presentación oficial de la Volta Ciclista a Cataluña, Escudé se refirió a la información publicada por Mundo Deportivo, según la cual Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) pujaría para albergar la Final a Cuatro de la Euroliga en 2025 y 2026 con una oferta de 25 millones de euros por edición.

"La Euroliga no me ha comunicado nada al respecto. Vamos hablando con ellos y no nos han comunicado nada de forma oficiosa. Sé lo que he podido leer en la prensa. Si es cierto que Abu Dabi pone 25 millones, Barcelona no entrará en una licitación. Me parece fuera de toda lógica", comentó.

El concejal afirmó que "las conversaciones están abiertas" con la máxima competición europea de baloncesto y añadió que "todavía no se ha tomado ninguna decisión" al respecto.

"Nos interesan eventos como la Euroliga, pero no nos volveremos locos con ofertas fuera del alcance de cualquier ciudad", remarcó.

Por otra parte, Escudé reafirmó el interés de Barcelona por acoger próximamente una etapa del Tour de Francia: "Es otra de las metas que la ciudad tiene desde hace años. Esto es una etapa de montaña y estamos trabajando para hacerlo posible. Todo está sobre la mesa y abierto".

"Tiene buena pinta porque hace años que hablamos con el Tour para que vuelva confiar en la ciudad. Una salida del Tour es uno de los grandes eventos deportivos del mundo a nivel top y no somos la única ciudad interesada. Es una decisión que tiene que tomar el Tour y cada año, y espero comunicar cuanto antes si Barcelona opta y para qué año", desveló.

Por último, Escudé no quiso valorar la posibilidad de que el Barça de baloncesto dispute partidos oficiales en el Palau Sant Jordi en un futuro cercano.

"Como Ayuntamiento no tenemos nada que decir porque el gestor de la instalación es BSM, con quien el Barça trabaja también en la gestión del Estadio Olímpico, y son conversaciones privadas que no conozco al detalle", declaró. EFE

