Clavijo ve "un paso importantísimo" la declaración del Parlamento sobre menores migrantes a la espera del Congreso

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles que la petición del Parlamento --con el único voto en contra de Vox-- de que la derivación de menores migrantes entre autonomía se haga de forma obligatoria es "un paso importantísimo" a la espera del acuerdo final que se tome en el Congreso de los Diputados. En declaraciones a los periodistas ha incidido en el "mensaje claro" que lanza la "inmensa mayoría" de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de que el archipiélago "no puede soportar más" la actual situación migratoria. Clavijo ha comentado que hay que "proteger" el derecho de los menores y en que en "España tiene que dar una respuesta porque la solidaridad ha fracasado", lo mismo que la Unión Europea. Así, se ha confesado "muy contento" del "ejercicio de generosidad" que han hecho todas las fuerzas políticas del Parlamento "salvo Vox, que se ha querido quedar fuera", de tal manera que se cierra una "única voz" de cara a las modificaciones que se van a llevar a cabo en el Congreso de los Diputados. Una vez se consiga el acuerdo se trata de que sea el Estado quien distribuya a los menores acorde a criterios pactados con las comunidades autónomas caso de "superficie, población o PIB per cápita". Clavijo ha valorado que el Parlamento de Canarias, al igual que el Gobierno, apueste por la fórmula más rápida que implicaría la modificación del artículo 172.1 del Código Civil y del protocolo marco en relación a determinadas actuaciones en materia de menores extranjeros no acompañados que permitirá la distribución solidaria y obligatoria de los menores. El presidente ha explicado que se trata de la solución "más rápida y de tramitación menos farragosa", ya que solo requiere la aprobación en Consejo de Ministros de un decreto ley que después debe obtener el visto bueno de las Cortes Generales.