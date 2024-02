Busquets cree que el 'Clásico' de Florida Miami-Orlando "cada vez va cogiendo más nivel"

Miami (EE.UU.), 28 feb (EFE).- El español Sergio Busquets, centrocampista del Inter Miami, consideró este miércoles que el duelo entre su equipo y el Orlando, conocido en Estados Unidos como 'Clásico' de Florida, "cada vez va cogiendo más nivel", a tres días del enfrentamiento de este sábado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (EE.UU.).

"Los Clásicos siempre son importantes, siempre son tensos, hay mucha disputa. Cada vez el Clásico va cogiendo más nivel. Orlando se ha reforzado muy bien tanto con jugadores de Europa, como (el colombiano Luis) Muriel, como con jugadores de la MLS. Va a ser un Clásico muy igualado, ojalá caiga a nuestro lado", dijo Busquets en una rueda de prensa en el centro deportivo del Inter Miami.

El Inter Miami comenzó la temporada con un triunfo por 2-0 contra el Real Salt Lake y con un empate 1-1 contra Los Ángeles Galaxy, cuando el argentino Lionel Messi salvó un punto con un gol en el minuto 92.

"Empezamos bien, con el resultado que queríamos. El otro día el empate fue justo, no fue nuestro mejor partido. Todavía tenemos que asentarnos, recuperar jugadores, ojalá ese punto lo podamos hacer bueno este fin de semana en casa con el Clásico", aseguró Busquets.

El centrocampista español, uno de los cuatro ex del Barcelona ahora en el Inter Miami junto a Jordi Alba, Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez, reconoció que lleva unas semanas lejos del cien por cien por un problema de tobillo.

"Para mí fue difícil después de la lesión de Japón (en el amistoso contra el Vissel Kobe) recuperar sensaciones en el campo, no estoy al cien por cien, estoy con dolor. Poco a poco me voy encontrando mejor, el tobillo ya no está tan inflamado. Todavía me molesta, pero son cosas que asumimos", dijo.

"Creo que en una semana, 10 días, ya tendría que estar perfecto", agregó.

Busquets expresó además su aprecio por los deportes americanos y reconoció que disfruta mucho junto a su familia de "la posibilidad de tener diferentes deportes en Miami".

Consideró además que el uruguayo Luis Suárez, nuevo fichaje del Inter Miami, necesita tiempo para adpatarse al nuevo equipo.

"Es una liga nueva, diferente, todos necesitamos nuestro período de adaptación. Hemos ido cambiando, mejorando cosas, hay otras que nos quedan por mejorar", afirmó. EFE

