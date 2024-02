Bolaños niega que tuvieran información del 'caso Koldo' y PP y Vox dicen que Sánchez cesó a Ábalos porque sí la tenía

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este miércoles que el Gobierno conociera el caso de presunto cobro de comisiones en la venta de mascarillas a instituciones en la pandemia antes de que se hiciera público que uno de los supuestos implicados es Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, a quien --a juicio de PP y Vox-- el presidente Pedro Sánchez echó al saber lo que había pasado. "Nosotros no teníamos información del caso judicial porque estaba bajo secreto y cuando tuvimos información colaboramos con la Justicia", ha asegurado Bolaños en la sesión de control al Gobierno a preguntas de los portavoces de PP y Vox en el Congreso, Miguel Tellado y Pepa Rodríguez de Millán, respectivamente. Desde el PP han cuestionado al ministro qué información tenía el Gobierno respecto al 'caso Koldo', a lo que el titular de Justicia ha querido dejar "bien claro" que le "repugna" la corrupción porque la política, como ejercicio de lo público, exige mucho sacrificio personal y económico, "dar lo mejor de uno mismo para el beneficio de la ciudadanía". Bolaños ha indicado que el Ejecutivo ofrece "máxima colaboración" con la Justicia, a la vez que reclama máxima exigencia de responsabilidades, en alusión al ultimátum del PSOE a Ábalos para que dejara el escaño, al que finalmente no ha renunciado, pasando a ser diputado en el Grupo Mixto, fuera de las filas socialistas. Tras subrayar que cree que no hay nada más desalentador que el "y tú más", el ministro ha indicado que el PSOE no es lo mismo que el PP, argumentando que los socialistas apuestan por crear comisiones parlamentarias de investigación mientras los 'populares' --en su opinión-- "arrojan a sus líderes al suelo cuando denuncian", refiriéndose a cuando su anterior líder, Pablo Casado, acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de posible corrupción por comisiones que cobró su hermano en la venta de material sanitario también durante la pandemia. "Quien sea corrupto que lo pague, no como pasaba en el pasado en el PP", ha remachado Bolaños, que ha reclamado al PP que respete la "integridad" del PSOE. EL PSOE, "CERCADO" POR LA CORRUPCIÓN El portavoz del PP ha acusado al Gobierno de estar "cercado y acorralado por la corrupción" y de poner en marcha en los peores días de la pandemia una "trama de comisiones y comisionistas, todos ellos del PSOE". "Nos dijeron que saldríamos más fuertes, pero no que algunos socialistas saldrían más ricos", ha espetado. Tellado ha sostenido que Pedro Sánchez "conocía todo" desde hace dos años y que por eso cesó como ministro a Ábalos, entonces también secretario de Organización del PSOE. "Y lejos de poner los hechos en conocimiento de la Justicia, se calló", ha reprochado, antes de asegurar que el jefe del Ejecutivo tuvo "complicidad absoluta" cuando lo que tenía que haber hecho es colaborar con la Justicia. "Decían que venían a acabar con la corrupción y están enterrados en el fango más asqueroso, se aprovecharon de una pandemia para robar miembros de su partido, compañeros de su bancada, que algunos están presentes aquí y que serán investigados por la Justicia una vez que el Gobierno colabore", ha augurado. VOX: "TENDRÁN QUE EXPLICARSE DELANTE DE UN JUEZ" Por su parte, la portavoz de Vox ha preguntado si hay algún miembro del Gobierno implicado en la trama de mascarillas, a lo que Bolaños ha contestado que "no" y ha vuelto a insistir: "Me repugna la corrupción, completamente, y la que se produce durante la pandemia me parece nauseabunda", prometiendo ser "implacable" contra la corrupción. El ministro ha querido subrayar que en aquel tiempo de pandemia los miembros del Gobierno dormían pocas horas para sacar adelante decretos con los que salvar vidas y conseguir medios de protección como respiradores contactando con proveedores. Bolaños ha acusado a Vox de tener algún caso de corrupción en su corta historia como partido político y de intentar siempre taparlo, "en la línea de la derecha española". "No están para dar ninguna lección", ha apostillado, antes de volver a pedir respeto al "buen nombre" del PSOE y sus militantes. En su réplica, Rodríguez de Millán ha considerado que algunos integrantes del PSOE se "enriquecieron" con comisiones al principio del estado de alarma, cuando para cualquier ciudadano salir a la calle implicaba una sanción, ha recordado. El Gobierno, a su juicio, "sabía que algo de esto iba a salir", y ha criticado que quieran hacer creer que la trama la ideó un "simple asesor", remarcando que van a tener que dar explicaciones delante de un juez.