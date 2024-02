Aznar pide un Gobierno "competente" y le acusa de "poner el futuro en manos de quien quiere destruir el país"

El expresidente del Gobierno y presidente de fundación FAES, José María Aznar, ha aseverado este miércoles que estamos "en el momento de mayor crisis en España desde el comienzo de la democracia", salvo el 23F, y que, ante los retos que deben afrontarse, "hay que procurar que en los gobiernos haya gente competente", porque "las malas ideas producen malos resultados". "Nunca he conocido ningún gobierno que haya puesto su destino y futuro en las manos de quien quiere destruir este país, excepto este", ha señalado Aznar durante la Asamblea General 2024 de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), cuya parte pública ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio del pasado jueves en València. En el acto han intervenido, además de Aznar, el presidente de AVE, Vicente Boluda, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Han asistido el empresariado asociado, la alcaldesa de València, María José Catalá, y representantes del Consell. Aznar ha lamentado que "se está discutiendo la vigencia o no" de la Constitución y la convivencia entre los españoles". A su juicio, esta situación es así porque "hay un partido que ha cambiado su posición de la Transición hasta ahora y ha vuelto a posiciones excluyentes preguerra civil". Para el Ejecutivo central, ha dicho, "lo importante es que no gobierne la derecha o centroderecha", y por ello, ha hecho que España sea "el único país de Europa en el que hay comunistas en el Gobierno" y ha pactado "con terroristas y separatistas". A su juicio, la Ley de Amnistía es "manifiestamente anticonstitucional" y "el siguiente paso es la organización de consultas por la autodeterminación". José María Aznar ha señalado que los socios "el PSOE ha entregado el Gobierno a las minorías radicales más extremistas" que "quieren acabar, y no lo ocultan", con la Constitución, la Corona y la convivencia. "Te lo están diciendo todos los días". "DEBATE SERENO" En ese sentido, ha advertido que un país que "está preocupado en esos debates" no puede tener un "debate sereno" sobre otras cuestiones como la financiación autonómica, el endeudamiento, el reparto del agua, sostenibilidad económica, la demografía, una reforma fiscal "razonable", el "fracaso" de la educación pública o aportar seguridad jurídica. "El ambiente al que se ha llegado en España hace que la conversación sobre todo haya quedado imposible". "¿Cómo es posible que en 2024 España no tenga un pacto sobre el agua?", se ha preguntado, antes de afirmar que el plan hidrológico vigente durante su mandato se ha eliminado por motivos "ideológicos". Igualmente, ha sostenido que había un plan de financiación aprobado por todas las comunidades autónomas y "por razones ideológicas se vino abajo", algo por lo que "algunas comunidades están pagando el pato". Considera que en la situación actual "es imposible" mantener una "discusión razonable" sobre la financiación autonómica. "La Comunitat Valenciana se queja con toda la razón", ha agregado. En esa línea, Aznar ha opinado que "el sistema autonómico se puede decir que ha sido un éxito hasta que ha sido traicionado". "Yo he sido presidente del Gobierno y no sé qué es eso de la cogobernanza, yo sé qué es la responsabilidad de un Gobierno y dejar muy claro en el ámbito legal las competencias y establecer mecanismos de coordinación", ha añadido. "CONTROLAR EMPRESAS" Asimismo, ha advertido que a la economía española le falta capital, inversiones y "músculo financiero". "Uno de los problemas de España es que solo tenemos un Botín y lo que necesitamos es por lo menos 15. No se está facilitando porque el país está a otras cosas", ha criticado. De hecho, ha reprochado que "el gran descubrimiento del gobierno de España es entrar en las empresas" y que ha decidido "controlarlas", "exactamente en el sentido opuesto a lo que debemos hacer". En su opinión, "el gran salto económico en España en términos de prosperidad se dio con la liberalización y la desregulación" y "ahí es donde España tiene que estar". ISRAEL Aznar también ha repasado la situación internacional y geopolítica y ha criticado la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, "sin consenso" y con "falta de consistencia. A su juicio, "el mundo está en una situación desordenada y peligrosa", con "potencias desafiantes" a la hegemonía estadounidese, como Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Entre los principales retos, también ha mencionado la situación de Oriente Próximo. "Si Israel no gana esta guerra, nosotros los europeos, y dentro los españoles, estamos en una grave situación" porque "la siguiente guerra va a ser en las puertas de Europa". Aznar ha indicado que, "suponiendo que la cifra de 30.000 muertos dada por Hamas es cierta", en Siria han fallecido 600.000 personas. "¿Por qué el mundo internacional se ocupa más de esas 30.000 víctimas? Por una cosa que se llama antisemitismo", ha aseverado. Además, ha dicho que Palestina "no quiere un estado, lo que quiere es que no exista Israel". Así, ha criticado la posición de Pedro Sánchez durante su visita como presidente del Consejo de la UE.