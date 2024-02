Aspirante pide suspender primarias del PSOE de Melilla porque el hermano de su rival está en la Comisión de Garantías

El aspirante a secretario general del PSOE de Melilla, Manuel Vázquez Neira, ha pedido este miércoles al PSOE nacional la suspensión del proceso electoral porque su contrincante, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no solo no ha dimitido como secretaria de la Organización y por tanto responsable de coordinar este proceso electoral, sino que su propio hermano ha sido nombrado como miembro de la Comisión de Ética y Garantías que debe regir las primarias. En un comunicado, la precandidatura de Manuel Vázquez Neira a la Secretaría General del PSOE de Melilla ha solicitado a la Comisión Regional de Ética y Garantías de Melilla que aparte de sus funciones a Riduan Moh, hermano de la precandidata Sabrina Moh, como vocal de esta comisión. En su escrito, la precandidatura de Vázquez Neira ha instado la recusación de Riduan Moh para así garantizar que las elecciones primarias gocen de todas las garantías legales y la imparcialidad que merece el proceso. Manuel Vázquez Neira ha recordado que la Comisión Regional de Ética y Garantías forma parte de la Comisión de Primarias y su objeto es supervisar las elecciones y verificar los avales de los precandidatos. Por tanto, considera que no es razonable que el hermano de la precandidata Moh sea designado, precisamente, para supervisar las elecciones y verificar los avales. La precandidatura independiente de Vázquez Neira defiende que Riduan Moh debería haberse abstenido de intervenir en este proceso, dado el directo parentesco con la precandidata. Por tanto, han solicitado a la Comisión Regional de Ética y Garantías que procedan a suspender las elecciones hasta que se acuerde la sustitución del vocal recusado y se designe uno nuevo A LA ESPERA DE FERRAZ Al margen de este recurso ante la dirección del partido en Melilla, Vázquez Neira sigue esperando que la formación a nivel nacional conteste a su petición de amparo del pasado 25 de febrero por las graves irregularidades detectadas en el proceso electoral. Desde la precandidatura insisten en que las elecciones están siendo coordinadas por la secretaria de Organización del partido, Sabrina Moh, quien además es precandidata, por lo que "se ha convertido en juez y parte". Además, detallan que "el proceso es nulo de pleno derecho porque aún no ha dimitido la actual secretaria general, Gloria Rojas, quien no piensa dejar el cargo hasta después de las votaciones". Se trata de una situación, explican, en la que "es imposible celebrar un procedimiento electoral justo y transparente".