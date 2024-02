Aragonès dice que "no hay ninguna razón" para que los comunes no aprueben los presupuestos

Barcelona, 28 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que "no hay ninguna razón" para que los comunes no aprueben los presupuestos de 2024, unas cuentas que no destinan "ni un euro" al proyecto del Hard Rock en Vila-Seca (Tarragona).

Aragonès ha comparecido en la galería gótica del Palau de la Generalitat antes de celebrar una reunión extraordinaria del Govern para aprobar los presupuestos para 2024, un día después de haber llegado a un acuerdo con el PSC para votarlos en el Parlament, que no le garantiza la aprobación al necesitar los votos de un tercer grupo.

Este martes, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, aseguró que su formación "está lejos" de aprobar las cuentas de la Generalitat si se mantiene el plan director urbanístico (PDU) para construir el complejo turístico del Hard Rock en Tarragona.

En su comparecencia, Aragonès ha contestado al ultimátum de Albiach: "Lo que votaremos dentro de dos semanas no es el proyecto del Hard Rock, votaremos este presupuesto", ha señalado el president.

Si no se aprueban los presupuestos, ha dicho Aragonès, el Govern "no dispondrá de más recursos para combatir la sequía" ni para educación ni sanidad: "Facilitando estos presupuestos no están facilitando al Govern, están facilitando la vida de la gente".

Y es que, a juicio del president, "un buen presupuesto no debería sacrificarse" por un debate como el del Hard Rock, que no contiene ni una partida destinada en las cuentas de 2024.

Aragonès ha reconocido que si el Govern buscase la "comodidad política" le habría sido "muy fácil prorrogar los presupuestos" y encarar así el último año de la legislatura.

El Govern y los comunes mantendrán este miércoles una nueva reunión para tratar de avanzar en la negociación presupuestaria, han informado fuentes de la Generalitat. EFE

