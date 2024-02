Almeida critica la comisión del PSOE y recuerda que la Justicia ya rechazó una investigación en Madrid durante Carmena

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, ha vuelto a desdeñar la comisión de investigación que ha planteado el PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la compra de material sanitario en todas las admnistraciones, a raíz del 'caso Koldo, advirtiendo que existe doctrina en la que la Justicia ya rechazó una investigación en Madrid durante la época de Manuela Carmena. En declaraciones a los periodistas, Almeida avisó este martes que ya hay doctrina judicial al respecto en el Ayuntamiento de Madrid en la que se expuso que las comisiones "no pueden tener un objeto indeterminado ni tener carácter prospectivo". "Nosotros vamos a ser serios y lo que vamos a hacer es una comisión de investigación sobre el caso Koldo, que es sobre lo que hay sombras de corrupción y sombras de sospecha", ha defendido Martínez-Almeida. Y es que en el año 2016, con Manuela Carmena como alcaldesa, un juzgado de Madrid declaró la nulidad de la creación de una comisión de investigación en la que se pretendía investigar la gestión municipal del PP en los últimos doce años de Gobierno municipal en Madrid. Esta comisión de investigación fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con los votos a favor de PSOE, Ahora Madrid y Ciudadanos, y pretendía investigar posibles "irregularidades" en la gestión del Consistorio, empresas municipales y organismos autónomos. Sin embargo, el fallo del juzgado aseguraba que "dicha Comisión no tiene un objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de Comisiones no permanente", y que "la cuestión que se pretende averiguar a través de una Comisión, puede solventarse a través de informes solicitados por el Pleno o el propio Alcalde".