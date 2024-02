Albares reivindica que "ningún país ha ido tan lejos en su apoyo a la paz y a los palestinos" como España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado este miércoles que "ningún país ha ido tan lejos" en su apoyo a la paz en Oriente Próximo y a la población civil palestina como España, al tiempo que ha reiterado que no se autorizará ninguna nueva licencia de exportación de armas a Israel mientras continúen las hostilidades. Así se ha pronunciado durante el pleno del Congreso de los Diputados después de que el diputado de ERC Jordi Salvador haya defendido que el Gobierno puede ir "más lejos" ante la situación en Gaza, "un campo de concentración al aire libre del que nadie puede escapar". Albares ha invitado a Salvador a que "busque en la comunidad internacional si existe algún país que ha ido tan lejos como España en su apoyo a la paz en Palestina y a la población civil palestina". "Ya le adelanto que no lo va a encontrar", ha sostenido. En este sentido, ha recordado que España es "uno de los pocos países" que no solo no ha suspendido la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) sino que ha aportado 3,5 millones de euros adicionales y está preparando un "nuevo paquete de ayuda financiera mucho mayor". Igualmente, ha señalado Albares, se están preparando sanciones individuales contra colonos israelíes violentos en Cisjordania, donde "la situación es tan preocupante como en Gaza", y este mismo lunes el Gobierno defendió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos suponen una violación del Derecho Internacional. Además, ha reiterado una vez más que no se ha autorizado ninguna nueva licencia de exportación de armas a Israel desde que se produjo el ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre y "esto va a seguir siendo así mientras dure la espiral de violencia en Gaza con la que queremos terminar". El ministro ha aprovechado también para volver a defender la postura "clara" del Gobierno español que reclama un alto el fuego, el acceso inmediato de la ayuda humanitaria a la Franja y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y ve como "única solución" la creación de un Estado palestino.