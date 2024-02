Ábalos, sobre el 'pase especial' del presunto comisionista en el Ministerio de Transportes: "No me consta"

El exministro y diputado en el Congreso José Luis Ábalos ha señalado que no le consta el 'pase especial' que el presidente del Zamora CF Víctor de Aldama, uno de los presuntos comisionistas investigados en el 'caso Koldo, tenía en el Ministerio de Transportes, según apunta en el auto dictado este mismo miércoles el juez Ismael Moreno. El Ministerio Público señaló que "la observación de las intervenciones telefónicas" también "demuestra que Aldama tenía un pase especial en el MITMA". Por otra parte, el juez además hace referencia a uno de los correos electrónicos detectados por los investigadores en el que revela la directriz que el presidente del Zamora dio al empresario vasco Íñigo Rotaeche. "Por cierto, dile que tiene que tocar el precio a la baja, que lo hablo con el Ministerio", reza el mensaje, en el que estaba en copia el exasesor y exescolta del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el exdiputado del PSOE ha asegurado que no le consta ese 'pase especial' en el Ministerio. "No sé si hay pase especial y si existe eso para empezar. Y luego, si existiera, pues no me consta", ha insistido Ábalos. El exministro ha vuelto a asegurar que sí ha coincidido con Aldama porque, según ha recordado, también trabajaba para Air Europa y, por lo tanto, "siempre ha habido relación con todas las empresas proveedoras del Ministerio y las grandes constructoras, eso es habitual" "Lo ignoro. No estoy pendiente de quién entra y quién sale y si hay pase especial. Le insisto en que no conozco esa figura de pase especial, pero desde luego me extraña, no lo he escuchado nunca", ha zanjado el exministro.