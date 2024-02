Temas del día de EFE Economía del miércoles 28 de febrero de 2024

MWC 2024

Barcelona - Un chaleco que permite visualizar el estado de un corazón, una aplicación para manipular en remoto un teléfono móvil, un robot que dispensa medicamentos o una visita virtual al Estadio Bernabéu son algunas de las novedades que las pymes españolas exhiben en el Pabellón de España del MWC de Barcelona.

- Representantes de Xtend y Oxford Quantum Circuits debaten sobre la nueva era de la inteligencia artificial.

- La fundación MWCapital presenta un proyecto de tecnología aplicada a la automoción.

- Rueda de prensa Movistar KOI.

- El CEO de Momentum Analytics, Albert Isern, presenta un proyecto de inteligencia artificial para personas mayores.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - A las puertas de que acabe febrero, el precio de la luz va camino de cerrar el mes a una media inferior a los 43 euros por megavatio/hora, el más bajo en tres años, lo que motivará que en marzo la electricidad vuelva a ser gravada con un IVA del 21 %, frente al 10 % actual.

AGRICULTURA PROTESTAS

Madrid - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibe a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA para abordar las decisiones en el consejo de Bruselas de este lunes y mientras siguen convocadas protestas de agricultores, por ejemplo, en Cataluña.

- El Parlamento Europeo vota la reforma para reforzar las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de alimentos y bebidas de la UE.

G20 FINANZAS

Sao Paulo (Brasil) - Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 comienzan este miércoles en Sao Paulo (Brasil) una reunión de dos días con la financiación de la transición ecológica, la tributación a las grandes fortunas y el combate a la desigualdad en el centro de los debates.

ENDESA RESULTADOS

Madrid - Endesa publica los resultados de 2023 después de ganar un 36 % menos hasta septiembre por la subida de los tipos y el impacto del gravamen energético, y tras desvelar tanto su plan estratégico 2024-2026 como su revisada política de dividendos.

- También presentan sus cuentas Vidacaixa, Dominion, Grenergy, Soltec, Metrovacesa, Aena, Redeia, Árima, Amadeus, Merlin y Solaria, entre otras empresas.

TALGO RESULTADOS

Madrid - Talgo presenta sus resultados de 2023, después de que el año anterior apenas ganara 1,4 millones de euros y en medio de la negociación de la OPA anunciada por el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe sobre todo el capital de la compañía española de diseño y mantenimiento de trenes.

EEUU PIB

Washington - La oficina de análisis económicos publica los datos de la primera revisión del producto interior bruto de Estados Unidos del cierre del ejercicio 2023, que, según el dato preliminar, tuvo un crecimiento del 3,1 %.

AGENDA INFORMATIVA

8:00h.- Madrid.- SOLTEC RESULTADOS.- Soltec presenta los resultados financieros correspondientes al ejercicio 2023 antes de la apertura del mercado.

8:00h.- Madrid.- INDRA RESULTADOS.- Indra presenta resultados de 2023.

8:00h.- Madrid.- GRENERGY RESULTADOS.- La compañía de energías renovables Grenergy publica sus resultados antes de la apertura del mercado. A las 12:00 horas, celebra conferencia con analistas. Online.

8:00h.- Madrid.- METROVACESA RESULTADOS.- La promotora inmobiliaria Metrovacesa publica los resultados de 2023 antes de la apertura del mercado.

8:00h.- Madrid.- AENA RESULTADOS.- Aena presenta los resultados de 2023 antes de la apertura de mercado. A las 10.30 conferencia de prensa y a las 13:00 horas celebra una conferencia con analistas.

8:00h.- Madrid.- REDEIA RESULTADOS.- El grupo Redeia, del que forman parte Red Eléctrica, el operador de fibra Reintel y el de satélites Hispasat, presentan a la apertura del mercado sus resultados del ejercicio 2023.

8:00h.- Madrid.- ÁRIMA RESULTADOS.- La socimi Árima presenta los resultados de 2023 antes de la apertura del mercado.

8:00h.- Madrid.- ENDESA RESULTADOS.- Endesa publica los resultados de 2023 Sede de Endesa, C/ Ribera del Loira, 60, Madrid (Texto)

9:00h.- Madrid.- VIVIENDA CONGRESO.- La diputada de Podemos Ione Belarra pregunta en el pleno del Congreso qué va a hacer el Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda Congreso de los Diputados.

9:00h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- Clikalia presenta un informe sobre el mercado residencial y su inversión en España. Only You Boutique Hotel. C/ Barquillo, 21.

9:00h.- Madrid.- Pregunta del Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno sobre cómo piensa el Gobierno garantizar el derecho a la vivienda

9:00h.- Madrid.- INDEMNIZACIÓN DESPIDO.- Pregunta del diputado de ERC Jordi Salvador al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre si ha realizado alguna actuación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para interferir en la resolución de la reclamación de UGT y CCOO que pretende conseguir indemnizaciones realmente reparadoras y disuasorias en los despidos sin causa.

9:15h.- Bilbao.- DOMINION RESULTADOS.- Presentación de los resultados de Dominion en 2023. Plaza Pío Baroja, 3. 1º. (Texto)

9:30h.- Barcelona.- MWC 2024.- Representantes de Xtend y Oxford Quantum Circuits debate sobre la nueva era de la inteligencia artificial en el MWC. MWC Escenario principal Hall 4

10:00h.- Barcelona.- VIDACAIXA RESULTADOS.- El consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, presenta los resultados de la compañía correspondientes al ejercicio 2023.

10:00h.- Barcelona.- MWC 2024.- La fundación MWCapital presenta un proyecto de tecnología aplicada a la automoción impulsado por la marca Hispanosuiza.

10:00h.- Madrid.- BCE TIPOS.- El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, es entrevistado en Antena 3.

10:00h.- Madrid.- AUTORIDAD FISCAL.- La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participa en un encuentro organizado por EY. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica la nota de capacidades aéreas correspondiente al mes de marzo de 2024. ALINA

10:00h.- Madrid.- RESULTADOS FACTORING.- La Asociación Española de Factoring y Confirming presentará datos globales de cesiones nuevas, inversión viva, cesiones por sectores y por comunidades autónomas, así como cuadros estadísticos comparativos de los últimos años. C/ Velázquez, 34, 8ª planta (REGUS)

10:00h.- Madrid.- CASO RATO.- Prosigue en la Audiencia Provincial el juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato Audiencia Provincial, c/ Santiago de Compostela.

10:00h.- Madrid.- INDUSTRIA DESCARBONIZACIÓN.- El comisionado especial para el Perte de Descarbonización Industrial, Luis Ángel Colunga, interviene en un coloquio con motivo de la presentación por la Fundación Naturgy del estudio "Perspectivas para la transformación industrial hacia una economía verde" Auditorio Naturgy (Avda. San Luis, 77)

10:00h.- Madrid.- SEGUROS RESULTADOS.- El consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, presenta los resultados de la compañía correspondientes al ejercicio 2023.

11:00h.- Barcelona.- MWC 2024.- Rueda de prensa Movistar KOI Ágora-stand de Telefónica

12:00h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) se reúne con la presidenta del Pacto de Toledo, Mercè Perea, y atiende después a los medios. Escaleras del Congreso.

13:00h.- Madrid.- AMADEUS RESULTADOS.- Amadeus presenta su estado financiero durante el ejercicio de 2023. El consejero delegado de la compañía, Luis Maroto, y el director financiero, Till Streichert, realizarán una revisión del desarrollo del negocio durante el período.

13:30h.- Barcelona.- MWC 2024.- El CEO de Momentum Analytics, Albert Isern, presenta el proyecto Atenea, inteligencia artificial para personas mayores. CATALONIA HEALTH INNOVATION ECOSYSTEM PAVILION. HALL 8.0 - 4YFN (MWC)

15:35h.- Madrid.- TALGO RESULTADOS.- Talgo publica los resultados del año 2023 a cierre de mercado.

16:00h.- Madrid.- CONGRESO INDUSTRIA.- Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados. Debate y votación de proposiciones no de Ley. Congreso.

16:00h.- Barcelona.- WALLBOX RESULTADOS.- La compañía catalana Wallbox, que desarrolla soluciones de carga de vehículos eléctricos (VE) y de gestión de la energía en todo el mundo, da a conocer sus resultados correspondientes a 2023 en una rueda de prensa telemática en la que participarán su consejero delegado, Enric Asunsión, y otros cargos de la compañía rueda de prensa telemática (Texto)

17:30h.- Barcelona.- RESULTADOS RENTA CORPORACIÓN.- La inmobiliaria Renta Corporación da a conocer los resultados de 2023 a cierre de mercado. (Texto)

17:30h.- Madrid.- MERLIN RESULTADOS.- La socimi Merlin Properties presenta sus resultados de 2023 a cierre de mercado.

Madrid.- SOLARIA RESULTADOS.- Solaria Energía y Medio Ambiente publica los resultados correspondientes al año 2023 (Conferencia con analistas e inversores a las 18:00 horas)

Internacional

Europa

11:30h.- Fráncfort.- ALEMANIA DEUDA.- Alemania coloca deuda a 15 años por volumen de 1.500 millones de euros (Texto)

12:00h.- Barcelona.- MWC 2024.- Mesa redonda organizada por Huawei con el título “Humanizando la tecnología: innovación hecha por mujeres”. MWCapital stand stage 4YFN Hall8.1B55

Atenas.- GRECIA HUELGA.- El sindicato de funcionarios públicos, ADEDY, realiza una huelga de 24 horas para exigir al Gobierno del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, "medidas reales" para atajar el encarecimiento generalizado, así como el aumento de sus sueldos y el reclutamiento de personal en sevicios públicos críticos, como la sanidad y la educación. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA CATAR.- Foro económico Francia-Catar, presidido por los primeros ministros de ambos países. (Texto) (Foto)

Ginebra.- SALÓN AUTOMÓVIL.- Los coches eléctricos, la presentación mundial del auto eléctrico R5 del constructor francés Renault y el poderío chino en la electrificación se convierten en los aspectos más llamativos del Salón del Auto de Ginebra, que se celebra hasta el 3 de marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La oficina de análisis económicos publica los datos de la primera revisión del Producto Interior Bruto de Estados Unidos de cuarto trimestre de 2023.

Sao Paulo (Brasil).- G20 FINANZAS.- Reunión de ministros de Finanzas del G20, segundo evento de alto nivel realizado durante la presidencia de Brasil. (Texto) (Foto) (Vídeo) Por confirmar

Sao Paulo (Brasil).- BRASIL ELECTRICIDAD.- Brasil realiza una subasta para construir 6.464 km de líneas de transmisión y varias subestaciones eléctricas, en una licitación que puede alcanzar los 3.600 millones de dólares. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica su ‘Informe trimestral, octubre-diciembre 2023’ con nuevos pronósticos del producto interior bruto (PIB) y la inflación (Texto)

Santiago.- CHILE DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile publica los datos de desempleo correspondiente al mes de enero. (Texto)

Asia

Abu Dabi.- OMC MINISTERIAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) continúa su 13ª Conferencia Ministerial.

