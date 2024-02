Sumar recrimina a Ábalos que mantenga su escaño como "botín de guerra" y afea al PSOE falta de celeridad para actuar

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha recriminado al exministro socialista José Luis Ábalos que "se aferre al escaño" como un botín de guerra" en vez de asumir su responsabilidad política por el 'caso Koldo', además de afear al PSOE cierta falta de celeridad a la hora de tomar decisiones. En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha alertado de que este "espectáculo" y "baile" sobre el futuro de Ábalos es precisamente lo que aleja a la ciudadanía de la política y considera una mala noticia que mantenga su acta de diputado, sobre todo cuando su formación política ha reclamado su renuncia. Al respecto, ha incidido en que existen unas responsabilidades "políticas y éticas" asociadas al cargo público que no se cumplen con la determinación de Ábalos de seguir como diputado, pues es evidente que las presuntas mordidas de su antiguo asesor Koldo García le afectan al fallar en su obligación de estar vigilante ante posibles tramas de corrupción. El dirigente de Sumar ha remachado que sobre el paso de Ábalos de seguir en el Congreso es una "cuestión que le afecta al PSOE y sobre la que se tiene que posicionar el PSOE", si bien ha desgranado que Sumar tiene la "legitimidad moral" de pedir "ejemplaridad" ante este caso "gravísimo" que debe investigarse "hasta el final". Y luego ha apuntado que le hubiera gustado más "celeridad" en su socio de coalición al respecto. Por otro lado, ha desgranado que Sumar apoyará la comisión de investigación sobre presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en la compra de material sanitario durante la pandemia, "venga de donde venga" y con independencia del carné político de los implicados. Es más, Errejón ha desgranado que este órgano parlamentario, donde aprecia un amplio consenso transversal en la cámara para impulsarlo, debe conllevar entre sus conclusiones el garantizar controles institucionales suficientes para garantizar que estas presuntas irregularidades no sucedan en el futuro. "MALA NOTICIA" QUE ÁBALOS MANTENGA EL ESCAÑO También en rueda de prensa la dirigente de En Comú Podem y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado que el hecho de que Ábalos conserve su escaño es una "mala noticia para todo el Gobierno" y ha reclamado que el PSOE "debe solucionar esta cuestión". "No puede haber impunidad, no puede haber formas diferentes de trato. La corrupción es inaceptable en cualquier democracia y también en este Parlamento, por eso entendemos que el PSOE debe solucionar esta cuestión", ha insistido durante su comparecencia. Además, ha señalado que Sumar apoyará cualquier tipo de iniciativa que dé "transparencia" a los contratos de emergencia durante la pandemia en las distintas administraciones. En este sentido, ha reprochado la actitud sobre esta materia por parte de PSC, Junts y ERC en el parlamento catalán, donde a su juicio se llegó a una especie de "pacto de la omertá" sin ningún tipo de asunción de responsabilidades.