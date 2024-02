Presidente Canarias acusa al ministro Torres de "jacobino o madrileño" por no agilizar el traspaso de Costas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este martes el "sentimiento mesetario, jacobino o madrileño" que le ha entrado al expresidente canario, Ángel Víctor Torres, desde que llegó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por lo que le ha exigido que fije "cuanto antes" la reunión de la Comisión Bilateral para cerrar de forma definitiva el traspaso de competencias en Costas. En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Parlamento ha afirmado que "no es entendible que no haya fecha" para sentarse con el Estado y delimitar aspectos relacionados con los recursos económicos y el personal. Clavijo ha advertido de la "inseguridad jurídica" que genera que Canarias no pueda desplegar sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía, porque el estado "interfiere" e "invade" las competencias. El presidente se ha confesado "preocupado" con esta situación pero se ha mostrado abierto a una negociación y un intercambio de criterios entre los juristas canarios y la Abogacía del Estado frente a la posibilidad de presentar un contencioso o acudir ante el Tribunal Constitucional, porque da un mensaje "bastante negativo" a la población. David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, se ha preguntado si los socialistas canarios "se deben" a las islas o al Estado ya que "miran para otro lado" cuando se sigue a la espera, desde febrero del año pasado, para fijar la fecha de la reunión. Ha advertido de la "incertidumbre" que tienen los trabajadores de los hoteles RIU de Corralejo porque "la reunión nunca llega" y además ha habido "cambios de opinión" e "incongruencias" del ministro Torres, que parece sufrir "mal de altura".