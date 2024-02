Pradales (PNV) dice que habrá "una pelea intensa" con EH Bildu, que se ve favorecida por la descomposición de Podemos

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que, de cara a las próximas elecciones autonómicas vascas del 21 de abril, se prevé una "pelea intensa" de los jeltzales con EH Bildu, opción que se ve favoracida, a su juicio, por "la descomposición" de Podemos. Además, ha admitido que hay generaciones que "no han vivido ni han sufrido" las consecuencias de "la lacra terrorista de ETA", pero ha resaltado que los valores actuales de la juventud les llevan a rechazar "el control y la imposición" que supone el proyecto de la formación soberanista. En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Pradales ha reconocido que en este momento "va a haber una pelea intensa con EH Bildu", como no el PNV no había tenido "en otras épocas", lo que les exige "hacer un esfuerzo adicional". Sobre el hecho de que la juventud pueda sentirse atraída por la opción de EH Bildu, al sentirse desvinculada del pasado de violencia de ETA, el candidato jeltzale ha señalado que, con la desaparición del terrorismo de la banda, "se produjo de alguna forma un antes y un después en la propia sociedad vasca y en el imaginario de la sociedad vasca". "Creo que habíamos estado durante tantos años sometidos al horror del terror que, de alguna forma, había necesidad también, desde el punto de vista de ese imaginario social, de pasar página", ha indicado. En todo caso, Imanol Pradales ha mantenido que "la convivencia en este país a futuro hay que construirla desde las bases de la memoria, de la justicia y de la reparación". "Pero es verdad que la memoria a veces es frágil, y es verdad que hay nuevas generaciones que se van incorporando a la mayoría de edad que no han vivido ni han sufrido las consecuencias de esa lacra terrorista", ha admitido. Por ello, cree que esto debe "llevar a una reflexión", pero es una realidad que "no se puede obviar". "También ocurre en relación con Bildu otro elemento, que me parece relevante para entender un poco lo que pueda estar sucediendo con Bildu, y es la descomposición de el mundo de Podemos", ha manifestado. A su juicio, "de alguna manera, en estos momentos", la formación morada "está en un momento de autodestrucción y descomposición, y eso lleva a que la propia Bildu pueda alimentarse del voto desde ese mundo que, en otra ocasión, se había posicionado de manera distinta". LA PROPUESTA DEL PNV PARA LA JUVENTUD Pradales ha destacado que el PNV tiene "una propuesta muy potente también para reconectar con las capas más jóvenes". "Siempre hemos tenido capacidad de movilizar el voto joven. Vamos a poner sobre la mesa propuestas concretas dirigidas a esos colectivos", ha asegurado. Para el aspirante jeltzale a la Lehendakaritza, "al colectivo joven no le pueden seducir determinadas políticas en este país que han venido desde unos valores que conectan poco con la juventud, del control y de la imposición". "Creo que hay valores que la juventud, que es rebelde y que sobre todo quiere ser libre, intenta evitar. Entonces, creo que vamos a tener una propuesta también muy competitiva en relación con Bildu en esos ámbitos", ha concluido.