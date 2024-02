PP catalán ve a Illa como el "mayordomo" de ERC tras el pacto presupuestario con el Govern

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, considera que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha actuado como "el mayordomo" de ERC al haber pactado unos presupuestos de la Generalitat para 2024 que, ha criticado, eluden proyectos como el Hard Rock, la B-40 y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona. Fernández ha valorado el acuerdo alcanzado entre ERC y PSC este martes durante una visita al Mobile World Congress (MWC)en donde ha acompañado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. "Eso ya era evidente. Las partes lo negaban, pero desde hace mucho tiempo, el señor Salvador Illa ha renunciado a ser, como él dice, un gobierno alternativo, o hasta una alternativa al gobierno actual, sino que es la muleta y, con todo el respeto, el mayordomo de Esquerra Republicana", ha dicho. PRESIÓN FISCAL También ha criticado que el PSC se sume "a una propuesta de presupuestos sobre la base de una presión fiscal que es la más alta de todas las comunidades autónomas españolas", algo que, ha dicho, el PP nunca podrá dar apoyo. También ha afeado unas cuentas, ha añadido, que continúan "manteniendo un gasto absolutamente identitario, que básicamente se dedica a hacer difusión del proceso separatista con presupuesto público, y que el Partido de los Socialistas se está sumando también de esta manera al proceso". CASO KOLDO "Es evidente que el señor Illa lo que también está intentando, de alguna manera, es buscar voces que silencien las explicaciones que ha de dar por el 'caso Koldo'", en alusión al fraude presuntamente cometido por el exasesor de José Luis Ábalos. Fernández ha asegurado que respeta la presunción de inocencia, en sus palabras, de manera clara y rotunda, "pero lo que también le puedo exigir es que dé explicaciones y que no se esconda. Y, de momento, está absolutamente escondido buscando protección, precisamente, de sus socios independentistas". Respecto a la ausencia de proyectos como Hard Rock o la ampliación del aeropuerto, el popular ha dicho que, si a finales de los años 80 hubiese habido "gobernantes tan irresponsables como los que tenemos ahora, PortAventura no existiría", tras recordar que gracias a esas instalaciones, textualmente, la Costa Daurada se convirtió en una de las plataformas turísticas más importantes de toda Europa y Hard Rock, ha dicho, es una ampliación de este concepto. El PP, ha subrayado, está a favor del proyecto de Hard Rock, pero que "será el Govern el que decida si cede o no al chantaje de los comunes", con quienes cree que PSC y ERC negociarán las cuentas de 2024. Fernández también ha defendido la construcción de la B-40 y la ampliación del aeropuerto frente a "la cultura del 'no' a todo que se ha aplicado al tema del agua, el tema de la energía, el tema turístico, el tema de infraestructuras, en el caso concreto del aeropuerto".