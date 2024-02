Por Andalucía augura "más rectificaciones" del decreto de simplificación: "Las trampas irán saliendo una a una"

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado este martes que esta jornada se vivirá "la primera de las muchas rectificaciones" que ha augurado del Decreto-ley 3/2024, que convalidó el pasado miércoles el Pleno del Parlamento, por cuanto el Consejo de Gobierno aborda en este día la rectificación de esa norma sobre simplificación administrativa en la previsión que había incluido acerca de la reversibilidad de suelos forestales en agrícolas. En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha proclamado que "las trampas irán saliendo una a una y tendrán que ir siendo corregidas" tras sostener que el texto que ya ha convalidado la Cámara autonómica está "plagado de incongruencias" después de explicar que la primera de ellas va a ser la corrección de incluir "la literalidad" de la Proposición de Ley de ordenación de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana. Ha sostenido que "el Gobierno andaluz no ha tenido más remedio que rctificar" por que si no se arriesgaba a que el Estado renunciara a hacer las inversiones pactadas en noviembre de 2023. "El descalabro se ha evitado", ha concluido Nieto con este cambio que hará este martes el Consejo de Gobierno de modificar la Ley Forestal de Andalucía. La también dirigente de Izquierda Unida se ha pronunciado sobre los resultados que difundió este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre condiciones de vida, que en el caso de Andalucía arroja que un 30,5% de los andaluces se encuentra en riesgo de pobreza o que un 46,5% no podría afrontar un gasto extra, para apuntar que "estos numeritos que detrás tienen a personas son consecuencia de la política económica de Moreno Bonilla". "Ése es el panorama", ha remarcado Nieto sobre el retrato de la situación socioeconómica de Andalucía, mientra que ha ironizado sobre la gestión del Partido Popular para apuntar que "nadie podía sospecharlo" por "las declaraciones que hacen sobre su proceder". La portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha subrayado que estos datos responden "al deterioro de las condiciones de vida que provocan las políticas del PP, del Gobierno de Moreno Bonilla", que se traducen en "preocupantes y dolorosos números".