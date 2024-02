PNV pregunta a EH Bildu "qué debe a PSOE para renunciar" a la soberanía vasca y sus competencias en la Ley de Vivienda

La responsable del Área de Ordenación del Territorio, Transporte y Desarrollo Sostenible del EBB del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, ha asegurado que la Ley estatal de Vivienda "se mete hasta la cocina" de las competencias vascas y es el "máximo exponente del paternalismo centralista". Por ello, ha preguntado a EH Bildu "qué debe a PSOE para renunciar" a la soberanía vasca en beneficio de la española, y cree "sorprendente y frustrante" que "prefiera defender la usurpación de competencias" para "colocar a los jeltzales "en el polo de derechas". Arrizabalaga, que ha comparecido en rueda de prensa para evaluar el recurso del Gobierno Vasco ante el Tribunal Constitucional a la Ley estatal de Vivienda, ha recordado que el PNV ha intentado durante seis meses llegar a "un acuerdo interpretativo con el Gobierno del Estado español que respetara el autogobierno vasco". A su juicio, el acuerdo "era posible", pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que llegar a un consenso con Euskadi "le resultaba contraproducente" porque, "de todos modos", la norma acabaría igualmente ante el Tribunal Constitucional, al ser impugnada por otras comunidades autónomas. "No ha querido un acuerdo que técnica y jurídicamente era posible, y el Gobierno Vasco ha tenido que presentar el recurso", ha insistido. La dirigente jeltzale ha lamentado que la Ley esté "llena" de la expresión 'sin perjuicio de...'. De hecho, hay "una docena larga de 'sin perjuicios", que "aparentan respetar las competencias" de Euskadi, pero que, "en realidad, suponen la puerta de entrada de la invasión competencial". María Eugenia Arrizabalaga ha considerado que, por ejemplo, cuando la norma dice, en su preámbulo, "sin perjuicio del legítimo ejercicio de las competencias exclusivas", significa: "tenéis que hacer lo que yo os ordeno hacer". "Cuando he estado ojeando la Ley, me ha venido a la memoria aquella famosa ley de 1839, que decía confirmar los fueros vascos y que los abolía sin perjuicio de la unidad de la monarquía española. Básicamente es un esquema similar. Es como si España nos dijera: 'oye, me meto en tu casa y te la voy a decorar a mi antojo, como a mí me gusta, pero no te enfades, porque yo creo que eso va a ser bueno para ti'" ha añadido. En su opinión, se trata del "máximo exponente del paternalismo centralista, justo lo contrario de lo que suponen la voluntad y la capacidad de autogobierno de Euskadi". Arrizabalaga ha negado rotundamente que el PNV rechace la Ley de Vivienda estatal por la declaración de zonas tensionadas y la posibilidad de limitar el incremento de los alquileres". "No es verdad, pero sí es verdad que esa limitación se pudo haber establecido perfectamente mediante una simple modificación de la Ley Arrendamientos Urbanos (LAU), ley de competencia estatal", ha manifestado. "HASTA LA COCINA" Tras precisar que el PNV "ve bien" las medidas de control en los precios de alquileres, la burukide ha asegurado que "el Gobierno español prefirió subsumir el tema de las zonas tensionadas en una Ley de Vivienda que se extralimita del ámbito de su propia competencia, la del Estado, en multitud de cuestiones, para meterse hasta la cocina" en las competencias de Euskadi. Por otra parte, ha manifestado que, hasta ahora, la política de vivienda vasca se ha demostrado "mucho más eficaz y mucho más eficiente que la de ninguna otra comunidad autónoma". No obstante, ha reconocido también que queda "mucho por hacer" porque hay un problema, al que "hay que buscar soluciones". "Pero en Euskadi venimos aplicando políticas pioneras, como el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, la limitación de rentas al 30% de los ingresos de la unidad convivencial, la preeminencia del parque público de alquiler o la reciente prestación a la emancipación, entre otras tantas medidas", ha resaltado. Los jeltzales, sin embargo, creen que hay que avanzar más y es "necesario buscar nuevas soluciones", algo en lo que ya trabajan en su programa electoral, que será "ambicioso" e incluirá "medidas que den nuevas respuestas, también a la juventud trabajadora vasca cuyos ingresos superan el nivel previsto para el reconocimiento del derecho subjetivo". EH BILDU María Eugenia Arrizabalaga cree, además, "sorprendente y frustrante que un partido como EH Bildu, que se dice soberanista, prefiera defender la usurpación de nuestra competencia en políticas de vivienda acogiéndose a un discurso demagógico, simplista e ideologizado" con "el único objetivo de intentar colocar a un partido abertzale, al PNV, en un supuesto polo de derechas". Para la representante de la formación jeltzale, el objetivo es "abrir una confrontación falsa y populista, expresión de la peor clase de política posible para la nación vasca". Tras aseverar que su posición política ante esta norma es "compartida" también por Junts, ERC, BNG o CUP, pregunta a EH Bildu "qué le debe al PSOE para llegar a hacer este tipo de renuncias". "¿Dónde queda la defensa del sujeto político pueblo vasco y de su ámbito competencial para EH Bildu?", ha insistido. Según ha apuntado, "da la impresión de que EH Bildu ha cambiado con mucha y pasmosa facilidad la defensa del sujeto político pueblo vasco y de su ámbito competencial por la prevalencia de la soberanía española bajo la premisa, eso sí, de la igualdad entre todos los 'españoles'". "A españoles yo le he puesto las comillas, no sé si EH Bildu se las pondría", ha apostillado. Arrizabalaga ha admitido que "no es fácil" explicar las invasiones competenciales en las que, a su entender, incurre a norma estatal, ha recordado que existe un informe redactado por los servicios jurídicos del Gobierno Vasco "que establece toda una serie de artículos en los que la Ley entra en confrontación directa con la competencia exclusiva, reconocida y ostentada desde hace más de 40 años" por el Ejecutivo de Euskadi. "Las otras comunidades no se lo que harán. Nosotros sabemos lo que ha hecho la nuestra y que lo estamos haciendo bien, porque estamos defendiendo lo nuestro", ha concluido.